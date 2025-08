"Mi cara cambió al 100%", Farah se embarazó y sufrió graves deformaciones en el rostro

Farah, una joven mujer de 28 años, habitante de la ciudad de Kuala Lumpur, en Malasia, quedó embarazada y aunque se encontraba ilusionada por la llegada de su bebé, dicha etapa le representó cambios inesperados en el rostro, que aún ahora no se explica. "Mi cara cambió al 100%", asegura en su testimonio.

La joven madre compartió su experiencia a través de redes sociales, en donde busca difundir su problemática, ya que considera que otras mujeres podrían atravesar por lo mismo que ella. "Cada embarazo es diferente. A veces se romantiza mucho, pero también puede traer pruebas muy difíciles. Hay que hablar de todo", aseguró.

El embarazo detona cambios hormonales

Farah comenzó su relato con lo ocurrido durante el segundo mes de embarazo, cuando notó que su cara comenzó a llenarse de rojeces que posteriormente confirmó qu se trataban de acné severo gestacional. Este padecimiento, al parecer, se detonó a raíz de los cambios hormonales que las mujeres tienen durante ese periodo.

La mujer compartió una imagen en la que se aprecia su rostro antes del embarazo y una tomada posteriormente. La joven madre luce incluso mayor a su edad, pues le han aparecido líneas de expresión gruesas, hinchazón generalizada y un tono rojo a raíz del acné severo.

¿Qué es el acné gestacional?

"Mi cara cambió al 100%. No me reconocía", dijo en sus redes sociales, en donde dijo que pudo superar esa etapa gracias a su familia, en especial a su esposo. "Pero tuve la fortuna de contar con el apoyo de mi esposo, quien me repetía que seguía siendo hermosa y que esto solo era una etapa", aseguró.

Como a Farah, el acné severo ataca a muchas mujeres embarazadas. De acuerdo con Mayo Clinic, "el acné en el embarazo no es una forma especial de acné. Algunas personas, sencillamente, parecen tener problemas de acné durante el embarazo. La causa probable es una excesiva producción de materia grasa (sebo). Esto sucede cuando el cuerpo genera mayores cantidades de ciertas hormonas".

Lo más recomendable es acudir con un dermatólogo, pues aplicar sustancias no recomendadas por un especialista pueden repercutir en el feto y en la mujer embarazada. Farah ya dio a luz y se sometió a una tratamiento con un médico para tratar el padecimiento, sin embargo, aún presenta hinchazón en la nariz.

El antes y después de una joven madre traspadecer acné gestacional

Antes del embarazo

Durante el embarazo

Al dar a luz