Captan feroz ataque de perro husky a una mujer en plena calle, la dejó gravemente herida | VIDEO FUERTE

En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que un perro de la raza husky ataca ferozmente a una mujer dejándola gravemente herida en las calles de la India, por lo que este desafortunado episodio que quedó registrado en video ya se hizo viral y dio pie a que se abriera un intenso debate en torno a la tenencia de este tipo de animales en el referido país asiático.

Estos desafortunados hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado 27 de julio afuera de un club de golf ubicado en uno de los barrios más lujosos de la ciudad de Guargaon en Haryana, India y todo el incidente quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad pertenecientes el referido complejo deportivo.

El perro atacó a la mujer de manera espontánea y sin motivo alguno. Foto: X: cronicapolicial

Así fue el momento exacto en el que un perro husky atacó a una mujer sin motivo alguno

En el video que circula en plataformas digitales se puede apreciar que una mujer se encontraba dando un paseo vespertino junto a su perro husky tranquilamente, cabe mencionar que el animal estaba usando una correa que era sostenida por su dueña, además, se puede ver que el can no utilizaba bozal, posteriormente, en su camino se cruzan con un grupo de tres personas, dos mujeres y un hombre y es aquí donde empezó la tragedia.

El perro husky se abalanzó de manera repentina contra los pies de una mujer haciéndola caer sobre el asfalto y enseguida el animal nuevamente se lanzó contra la mujer para morderle cabeza y el rostro, cabe mencionar que, pese a que la dueña del animal no soltó la correa de su mascota, en ningún momento pudo controlarlo, posteriormente el perro mordió la mano de la mujer y se aferró a ella durante varios segundos hasta que otras personas intervinieron para que liberar a la mujer, quien una vez que se incorporó se alejó de la zona con la ayuda de sus acompañantes.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios locales, la mujer que fue atacada por el perro husky terminó con heridas de consideración en el rostro, la cabeza y una de sus manos por lo que tuvo que recibir atención en un hospital de la zona, sin embargo, trascendió que las autoridades de la ciudad de Guargaon no tienen registro de alguna denuncia formal por estos hechos, no obstante, trascendió que el caso ya se encuentra bajo investigación, por lo que la dueña del can podría ser multada con una fuerte cantidad de dinero por lo sucedido.

Como se dijo antes, este caso originó un intenso debate en torno a la tenencia de perros husky en la India pues distintos usuarios señalan que estos animales no son aptos para el clima del referido país asiático pues sus altas temperaturas les pueden provocar severas afectaciones de salud y podrían mantenerlos estresados propiciando este tipo de casos, por lo que incluso se puso sobre la palestra la posibilidad de prohibir esta raza en dicha nación pues esta no es la primera ocasión que se registra un incidente de este tipo con ejemplares de la referida raza.