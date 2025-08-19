VIDEO | Automovilista causa impactante explosión tras chocar contra una clínica veterinaria

La Policía de Wilmington informó que el conductor de un automóvil particular chocó contra una clínica veterinaria en Wilmington, Carolina del Norte, causando una fuerte explosión que hizo volar en varios pedazos el inmueble.

De acuerdo con información preeliminar, el conductor perdió el control del vehículo y salió de la vía impactando la clínica veterinaria y una tubería de gas que alimentaba el edificio provocando el estallido y una enorme columna de humo.

Los oficiales informaron que el conductor huyó del lugar, pero fue localizado y detenido rápidamente. Hasta el momento se sabe que tres bomberos resultaron heridos mientras combatían el incendio, uno de ellos presenta quemaduras graves en las manos.

El conductor de un auto particular chocó contra una clínica veterinaria en Wilmington, causando una fuerte explosión. Créditos: @JonEvansWECT

En este momento, se sabe que la situación es crítica y los equipos de emergencia están trabajando para que las personas puedan regresar a sus hogares o lugares de trabajo debido a que fueron desalojados ante la gravedad de la explosión y el incendio.