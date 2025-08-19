Revelan VIDEO del momento en que hombre muere tras descarga de taser por parte de agentes de EU

Un hombre identificado como Xavier Guadalupe Hernández, de 30 años de edad, perdió la vida luego de un altercado con agentes del orden en la intersección de la carretera Interestatal 10 y Yarbrough, en Estados Undios, el pasado 13 de julio. Este martes el video de la cámara corporal de los agentes involcurados en los hechos que revcelan que el hombre recibió dos descargas de forma simultánea y perdió el conocimiento.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, Hernández fue reportado como la persona que causaba disturbios en la vía pública, por lo que se requirió la intervención de las autoridades. El taser es un arma de electrochoque diseñada para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas, que son disparadas mediante dos dardos que contienen electrodos que se conectan con el arma en unos alambres metálicos.

Según los informes policiales, los agentes intentaron someter a Hernández utilizando un taser debido a su falta de cooperación, sin embargo, esta medida no fue suficiente para controlar la situación. Un agente adicional intervino para ayudar a inmovilizarlo, momento en el que Hernández perdió el conocimiento.

Inmediatamente se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar de los hechos y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, a pesar de los esfuerzos del personal médico, Hernández falleció poco después. Las imágenes registradas por la bodycam de los agentes revelan que aproximadamente diez minutos después de su sometimiento dejó de respirar, lo que llevó a la aplicación de compresiones torácicas y la solicitud de una ambulancia.

El taser es un arma de electrochoque

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Por qué murió Xavier?

La muerte de Xavier Guadalupe Hernández ha sido clasificada como homicidio. La autopsia y los análisis forenses determinaron que la causa de su muerte fue asfixia por compresión torácica, sufrida mientras era sometido y sujetado por las fuerzas del orden.

Además, los análisis toxicológicos realizados post-mortem revelaron la presencia de múltiples sustancias en el organismo de Hernández, incluyendo benzoilecgonina, cocaína y éster metílico de ecgonina. La investigación sobre este incidente continúa abierta para esclarecer todos los detalles y circunstancias que rodearon la muerte de Hernández.

LA