Retiran del mercado más de 21 mil botellas de un famoso SUERO para el CABELLO por riesgo de envenenamiento

Autoridades estadounidenses han emitido una nueva alerta sanitaria por un famoso producto enfocado en el crecimiento capilar. De acuerdo con un comunicado, compartido por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, el producto podría ser peligroso, ya que no viene en un empaque a prueba de niños, lo que aumenta el riesgo de envenenamiento para los menores.

Se trata del suero Sefralls Minoxidil Hair Generation, el cual se vende en tiendas en línea en todo el país. Según su descripción, el producto promete ser un suero para controlar la caída de cabello y aumentar el crecimiento del vello. En sitios como Amazon, este producto se puede encontrar a tan solo 10 dólares, es decir, cerca de 190 pesos mexicanos.

No obstante, la alerta, compartida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, explica que los frascos en los que se venden estos productos no son a prueba de niños, lo que representa un grave peligro para las familias estadounidenses, ya que, por sus ingredientes, puede causar afectaciones a la salud de los pequeños, si estos lo llegan a ingerir por accidente.

Por estos hechos, Guangzhou Ariel Biotech, la empresa china detrás del producto, ha invitado a sus clientes a desechar el producto en caso de haberlo comprado recientemente. De igual manera, se pide a las personas retirar las botellas que pudieran estar al alcance de los niños, puesto que los empaques no advierten sobre el peligro para los menores.

Suman 21 mil frascos retirados del mercado

No se recomienda comprar el suero | Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos

De acuerdo con los reportes, hasta ahora, han sido retiradas del mercado 21 mil 300 unidades del producto, las cuales se distribuyeron en Estados Unidos entre junio de 2024 y junio de 2025. Cabe mencionar que, por esta advertencia, no se han reportado heridos ni muertos. No obstante, la recomendación es no comprar este suero y, en caso de tenerlo, desecharlo lo antes posible para evitar cualquier incidente.

La empresa que fabricó el suero también se ha ofrecido a enviar reemplazos a los clientes que viertan el contenido de la botella y envíen fotografías, o videos, como evidencia. En este sentido, se ha exhortado a las personas a no comprar los frascos anteriores que no cuentan con el empaque a prueba de niños.

¿Cómo identificar el suero que está siendo retirado del mercado?

El suero favorece el crecimiento de cabello | Freepik.

Para que las personas puedan identificar mejor cuál es el suero que está siendo retirado del mercado, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos indicó que el producto retirado puede identificarse si se mencionaba "Sefralls'" y "minoxidil" en la etiqueta. Además, las botellas se pueden identificar porque cuentan con un gotero blanco y dorado, así como una etiqueta blanca, negra y dorada.

Por ahora, medios estadounidenses reportan que el retiro del mercado afectará a todas las botellas de Sefralls Minoxidil Hair Generation Serum vendidas en Estados Unidos. La fecha del retiro fue el pasado 7 de agosto, pero, hasta este 19, se mantiene activo con la siguiente leyenda:

“El empaque del suero para el cabello no es a prueba de niños, lo que representa un riesgo de lesiones graves o muerte por intoxicación si los niños pequeños ingieren el contenido”.

¿Por qué el suero debe ser a prueba de niños?

Utilizar el producto no es peligroso | Freepik.

Sobre el empaque para niños, la Ley de Envases para Prevención de Envenenamiento de 1970, establece que todas las botellas de minoxidil que se venden en Estados Unidos deben ser a prueba de niños. Aparentemente, este producto estaría incluido en el listado debido a que existe un grave riesgo si el medicamento llega a ser ingerido por los niños pequeños.

No obstante, hasta ahora, no se han reportado casos de niños que hayan ingerido este producto de forma accidental. Aún así, la legislación es clara, por lo que las botellas con este ingrediente están obligadas a ser a prueba de niños.

Finalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recordó que el minoxidil sí está aprobado como medicamento para tratar la caída del cabello. No obstante, el producto retirado del mercado no cumple con la norma en torno a la seguridad de los menores.