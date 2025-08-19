Regreso a clases: Estas son las escuelas que deberán exhibir los 10 Mandamientos a partir del 1 de septiembre

Una nueva ley obligará a ciertas escuelas a exhibir en sus aulas los 10 Mandamientos a partir del próximo lunes 1 de septiembre, por lo que, como era de esperarse, dicha medida ha provocado una gran controversia pues de entrada representa una clara violación al principio constitucional de la separación de la Iglesia y el Estado, por ello, en esta nota te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Las escuelas en las que se exhibirán de forma obligatoria los 10 mandamientos a partir del próximo lunes 1 de septiembre son todas aquellas primarias y secundarias públicas del estado de Texas en Estados Unidos y esto será posible gracias a la aprobación de la reforma conocida como “Senate Bill 10” o “SB10”, la cual, fue aprobada el pasado mes de junio y en ella se indica que será obligatorio exhibir el referido texto bíblico en las aulas y deberá cumplir ciertos requerimientos para que pueda ser apreciado por los alumnos desde cualquier punto del salón.

La reforma "SB10" entrará en vigor el 1 de septiembre en Texas. Foto: Freepik

Según lo indicado en el artículo 1.0041 que recientemente se añadió al Capítulo I del Código de Educación del Estado de Texas, la exhibición de los 10 Mandamientos será obligatorio en todas las escuelas primarias y secundarias públicas del territorio texano, dicho documento religioso deberá estar enmarcado y deberá ser de al menos 16 pulgadas de ancho por 20 pulgadas de alto con la finalidad de que cualquier alumno pueda observarlo con claridad desde cualquier punto del aula, además, se precisa que no deberá tener anotaciones extra.

En el referido documento se indica que, las primarias y secundarias públicas de Texas podrán aceptar donaciones privadas para adquirir los textos bíblicos que les permitan cumplir con lo indicado en la ley conocida como “Senate Bill 10” y en caso de que no existan aportes, cada plantel está autorizado para utilizar sus fondos propios para el referido fin.

Los 10 Mandamientos tendrán que exhibirse de forma obligatoria en primarias y secundarias públicas de Texas. Foto: Freepik

16 familias se oponen a la medida, buscan frenar medida firmada respaldada por el gobernador Greg Abbott

Pese a que la reforma educativa conocida como “Senate Bill 10” ya está aprobada y autorizada para entrar en vigor el próximo lunes 1 de septiembre, al menos 16 familias texanas interpusieron una demanda ante un juez federal para evitar la implementación de dicha medida al considerarla inconstitucional por representar una clara violación al principio constitucional de la separación de la Iglesia y el Estado, sin embargo, se indicó que el fallo final será emitido antes de la fecha prevista de su entrada en vigor.

Como era de esperarse, algunas de las familias que se oponen a la reforma conocida como “SB10”, la cual, cuenta con el total respaldo del gobernador de Texas, Greg Abbott, son miembros de comunidades religiosas distintas al cristianismo o simplemente no profesan ninguna religión, por lo que consideran que esta medida puede ocasionar conflictos en la formación religiosa de los menores, entre otras problemáticas.