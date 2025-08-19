¿Quién es Nadeen Ayoub, primera representante de Palestina en Miss Universo? | PERFIL

Palestina ya tiene representante en el reconocido certamen de belleza Miss Universo, se trata de Nadeen Ayoub quien participará en la edición número 74. De esta manera la joven de 27 años de edad se convirtió en la primera representante del país del medio oriente que está en conflicto con el estado de Israel.

El conflicto armado entre Palestina e Israel se intensificó desde el pasado 7 de octubre de 2024 cuando Israel acusó al grupo Hamás de enviar un poderoso ataque armado al lanzar miles de cohetes desde varios puntos de la Franja de Gaza, desde entonces el país ha estado inmerso en una zona de guerra.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que las autoridades de Israel declararon la guerra a Hamás con ataques aéreos de represalía contra Gaza. Con corte en el primer trimestre del año corriente, se contabilizan más de 41 000 de palestinos que han sido asesinados al ser sorprendidos con los bombardeos.

¿Quién es Nadeen Ayoub, primera representante de Palestina en Miss Universo?

Nadeen Ayoub obtuvo su pase para representar a Palestina en Miss Universo 2025, toda vez que obtuvo el galardón como Miss Palestina 2022. A través de sus redes sociales, la representante palestina anunció su participación donde resaltó: “Hoy paso al escenario de Miss Universo no sólo con un título, sino con una verdad”.

Nadeen Ayoub representará a Palestina en Miss Universo 2025. Foto: IG / nadeen.m.ayoub

Asimismo, Miss Palestina escribió unas emotivas palabras sobre lo que es representar a su país que desde hace varios años enfrenta la lucha armada con el estado israelí donde miles de personas han perdido la vida por consecuencias de la guerra.

“Mientras Palestina soporta el corazón roto, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a todas las mujeres y niños palestinos cuya fuerza el mundo necesita ver”: Nadeen Ayoub.

Nadeen Ayoub agregó que en Palestina son más que el sufrimiento que atraviesan: “Somos resistencia, esperanza y el latido del corazón de una patria que vive a través de nosotros. Es un honor anunciar que por primera vez en la historia, Palestina estará representada en el Concurso de Miss Universo”, destacó la reina de belleza.

Miss Palestina llevará un mensaje de esperanza a Miss Universo

Sobre llevar el distintivo como reina de belleza de Palestina para contender por la corona de Miss Universo, Ayoub aseguró: “Usar esa bufanda no es solo un honor... Pero una promesa. Un voto de llevar las historias de una nación que no se puede romper. Los sueños de nuestras hijas, la dignidad de nuestras madres y la voz de una patria siguen viva en cada corazón palestino”.

Finalmente, Miss Palestina, Nadeen Ayoub, reafirmó que “para cada palestino, resucitando de las cenizas, creando esperanza del dolor. Este viaje es para todos nosotros, caminando juntos como un solo corazón. Camino en tu nombre, hablo en voz alta tu dolor. Llevo a Palestina conmigo en cada mirada, cada palabra y cada paso”, acotó.

Para que Palestina llegara a Miss Universo 2025, tuvo que cumplir con una serie de requisitos, por lo que la Organización de Miss Universo respaldó su participación al reconocer en la palestina la “resiliencia y determinación” que son piezas clave para ser una aspirante a la corona del certamen de belleza.