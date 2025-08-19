¿Qué pasó con el niño que mató a sus papás para demostrar a su novia virtual que es un hombre?

Camilo Aldebaran y su abuela acudieron a denunciar la desaparición de sus padres y de su hermanito de 3 años de edad a finales del mes de junio; sin embargo, el niño de 14 años de edad hizo una macabra confesión que llevó a la policía a indagar dentro de la casa donde encontró los cuerpos de la familia que fueron arrojados dentro de una cisterna. ¿A casi dos meses del crimen, qué ha pasado con el niño?

El pasado 24 de junio, la ciudad de Río de Janeiro quedó conmocionada por el crimen contra la familia realizado por Camilo quien confesó la manera como se deshizo de su famila, días después se conocería que una adolescente de 15 años fue quien ayudó y motivó a Camilo para que llevara a cabo el crimen.

Las víctimas del crimen fueron la madre identificada como Inaila Teixeira de 37 años, así como el padre de familia Antonio Carlos Teixeira de 45 años de edad y su hijo menor Antonio. El asesinato ocurrió en un hogar ubicado en el distrito de Comendador Venâncio, en Itaperuna, al noroeste de Río de Janeiro.

¿Qué pasó con el niño que mató a sus papás por amor?

El padre de Camilo Aldebaran siempre mostraba el amor y cariño que tenía a su familia, sobre todo a su hijo mayor a quien lo describió como un "compañero" y un "gran amigo", mientras elogiaba su comportamiento como estudiante ejemplar y hermano cariñoso; no obstante, no sabía que en las redes sociales tenía una relación oculta.

los padres de camilo fueron asesinados por su hijo. Foto: OGlobo / El Heraldo de México

Tras el crimen, Camilo Aldebaran fue arrestado y ahí confesó el triple homicidio. Una vez detenido, el menor de edad fue trasladado a la unidad socioeducativa (CENSE) de São Fidélis, donde se le ordenó que debería quedar hospitalizado de manera provisional.

Según una decisión judicial, el adolescente y asesino confeso de sus padres y de su hermanito debería pasar internado en el nosocomio por lo menos durante 45 días. Sin embargo, no se ha dado a conocer si ya salió del recinto o continúa con su estadía para seguir evaluado por la manera como cometió el delito.

El plan del niño y su novia virtual para un nuevo asesinato

De acuerdo con la policía, la causa que detonó el crimen fue la presión que ejerció la novia virtual de Camilo quien pidió que asesinara a sus padres y a su hermanito para que pudieran verse por fin y cobrar el dinero de un seguro de vida que tenía Antonio Carlos Teixeira. Según la hipótesis, la menor presionó a su novio virtual para que le demostrara su amor y se convirtiera en un hombre para matar a su familia.

La policía confirmó que todos los integrantes de la familia de Camilo Aldeberan murieron al recibir disparos con arma de fuego, y no por ahogamiento al ser encontrados dentro de la cisterna de la casa.

La novia virtual fue quien guió al niño como matar a su familia. Foto: El Heraldo de México

La línea de investigación se fortaleció cuando los agentes descubrieron que el adolescente de 14 años accedió a la aplicación del banco en el celular de su padre, donde encontró un saldo de 33,000 reales; asimismo buscó información sobre cómo retirar beneficios a nombre de personas fallecidas.

La investigación de la muerte de Inaila Teixeira, Antonio Carlos Teixeira y Antonio sigue abierta, y trascendieron los mensajes que compartían los menores donde Camilo llamaba repugnantes a su padres. El plan del homicidio de la familia de Camilo iba a ser replicado contra la mamá de la novia virtual, pero ya no se llevó a cabo.

La adolescente de 15 años dirigió a su novio en tiempo real para llevar a cabo los tres asesinatos,; pidió a su novio virtual que era indispensable verse para poder seguir siendo pareja, por lo cual debía matar a sus padres y para atender un juego virtual que trataba de asesinar a una familia a manos de unos hermanos que eran pareja.