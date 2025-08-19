Nicolás Maduro prohíbe drones en Venezuela por miedo a ser capturado por Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, prohibió en todo el país por los próximos 30 días la compraventa fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y toda operación de vuelo relacionadas con aeronaves pilotadas a distancia o en este caso de drones, así como las partes relacionadas a este tipo de tecnología.

Cabe destacar que según el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será el encargado de dar el cumplimiento de esta orden publicada en la gaceta oficial del país sudamericano, empezando el pasado 18 de agosto de 2025, en una de sus tantas decisiones controversiales.

Nicolás Maduro anunció además el despliegue de más de 4.5 millones de militares del componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debido a que Estados Unidos aumentará hasta 50 millones de dólares la recompensa por cualquier información que lleve a la captura del mandatario.

Maduro prohíbe todos los vuelos con drones en Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos. pic.twitter.com/o89wzyxj5Q — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) August 19, 2025

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre los drones y su posible captura?

El mandatario es buscado por el gobierno de los Estados Unidos, por lo que indicó que de esta forma comienza parte de su “plan de la paz”, por lo que ha hecho el llamado a las autoridades de su país para que estén atentos a cualquier amenaza de Estados Unidos, que busca su captura.

“El plan de paz, que es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad militar nacional bolivariana en todos los territorios del país”, mencionó el mandatario venezolano.

Esto sucede justo después de que Estados Unidos desplegará cerca de 4 mil agentes de la marina sobre las aguas de Latinoamérica y el Caribe en busca de compartir a los carteles del narcotráfico, además de que reforzó su presencia con aviones, barcos y hasta lanzamisiles.