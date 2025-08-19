¿Más de la nave nodriza? Extraña marca del objeto interestelar provoca teoría de Harvard sobre 31/Atlas

La presunta nave nodriza identificada como el asteroide 31/Atlas emitió una nueva marca que despertó la curiosidad del astrofísico Avi Loeb tras analizar la mejor imagen del objeto interestelar, donde localizó un raro resplandor a pesar de que no hay una cola cometaria brillante en su dirección opuesta.

Loeb, quien es el director del Instituto de Teoría y Computación de la Universidad de Harvard, hizo el descubrimiento de un misterioso resplandor luminoso que fue interpretado como evaporación de polvo desde el lado de 3I/ATLAS que va hacia el Sol, al respecto, el científico indicó sobre el brillo:

“Hay un perfil pronunciado de brillo superficial del resplandor con una pendiente de ley de potencias proyectada de -3, lo que implica un perfil de emisividad tridimensional con una pendiente radial de ley de potencias de -4”, indicó Loeb quien explicó que dicha pendiente es más pronunciada que la observada por cometas del sistema solar.

¿Qué dice la teoría del director de Harvard sobre el objeto interestelar 31/Atlas?

En el artículo de Avi Loeb reproducido por medios locales, el científico detalló: “Junto con mi brillante colega Eric Keto, nos dimos cuenta de que la pendiente observada de -4 es coherente con un modelo alternativo en el que el flujo de polvo alrededor de 3I/ATLAS está iluminado por una fuente central”, señaló.

31/Atlas podria generar su propia luz. Foto:

NASA Jet Propulsion Laboratory

Por lo anterior, Avi Loeb precisó que en caso de que el objeto interestelar 3I/ATLAS genere su propia luz, entonces su tamaño podría ser mucho más pequeño de lo esperado, de acuerdo con un modelo en el que refleje la luz del Sol:

“El modelo de reflexión requiere un diámetro de hasta 20 kilómetros, lo cual es insostenible dado que el reservorio limitado de material rocoso en el espacio interestelar solo puede proporcionar una roca gigantesca así una vez cada 10,000 años o más”, acotó el científico de Harvard.

Asimismo, el director del Instituto de Teoría y Computación de Harvard también afirmó que el perfil pronunciado de brillo es porque “el halo de dispersión esté hecho de partículas heladas que se evaporan mientras se mueven hacia el Sol desde el lado cálido de 3I/ATLAS orientado hacia el Sol. Esto explicaría por qué no hay cola de estas partículas dispersoras”.

Las descabelladas teorías de la ‘nave nodriza’ 31/Atlas

31/ATLAS se encuentra en discusión entre la comunidad científica internacional, por su paso en sistema solar toda vez que proviene de otro sistema planetario, el cual es apenas el tercer caso detectado en toda la historia sobre el avistamiento de un objeto que proviene de otra parte del vasto espacio exterior.

En ese sentido, Paul Chodas, quien es el director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California, destacó la velocidad del cometa al calificarla como “una cosa que viaja bastante deprisa”.

Teóricos de la conspiración mantienen su explicación de que 31/ATLAS se trata de una nave nodriza que llegó para vigilar a sus antecesores o bien a llevarlos de regreso al otros sistema espacial; sin embargo, la Agencia Espacial de Estados Unidos explicó el origen y si representa algún tipo de peligro para el planeta Tierra.

La teoría de que 31/Atlas es una nave extraterrestre surgió luego de la aparición del primer objeto interestelar en ser detectado por la Tierra: Oumuamua que fue nombrado de esa manera basado en un término que en hawaiano significa “un mensajero de lejos que llega primero”. Le siguió el cometa bautizado como Borisov, el segundo avistamiento que de la misma forma llegó de otro sistema solar.