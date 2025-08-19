Las 3 leyes más polémicas de Texas firmadas por el gobernador Greg Abbott

Greg Abbott, gobernador de Texas desde 2015, volvió a ser noticia después de que firmara una ley que busca hacer que se muestren los Diez Mandamientos de manera obligatoria en las escuelas públicas del estado. El argumento de quienes están a favor consiste en que son una parte fundamental del sistema judicial estadounidense.

En sus 10 años al mando del estado de la Estrella Solitaria, también aprobó leyes polémicas que impulsaban cambios que encendieron alarmas en diversas comunidades.

Abbott ha firmado leyes que se enfocan en temas migratorios, religiosos y sobre la instrucción y enseñanza de ciertos temas en las aulas de Texas.

Los Diez Mandamientos obligatorios en las escuelas

Abbott ha firmado diferentes leyes desde que se convirtió en gobernador de Texas en 2015. Foto: Pixabay/NASA-JSC/ROBERT MARKOWITZ

La nueva ley, firmada por Abbott y que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre, busca que todos los salones de las escuelas públicas de Texas muestren, de manera obligatoria, los Diez Mandamientos en un cartel de 41 por 51 centímetros (o, en su defecto, una copia enmarcada de una versión puntual en inglés). Esto con el objetivo de introducir la religión en las aulas del estado a las que asisten cerca de seis millones de estudiantes, según reportó The Associated Press (AP).

Quienes apoyan esta ley afirman que los Diez Mandamientos son parte indispensable de los fundamentos tanto del sistema judicial como del educativo de Estados Unidos, por lo que deberían exhibirse.

El cambio no estuvo exento de controversia. Decenas de líderes cristianos y de otras religiones expresaron su preocupación acerca de la libertad de culto, argumentando que muchos de los estudiantes de las 9.100 escuelas públicas podrían no tener ninguna relación con Diez Mandamientos.

Candy Noble, copatrocinadora del proyecto de ley, se mostró positiva ante el cambio durante su aprobación en la Cámara de Representantes, cuando declaró que el objetivo de este cambio consistía en "analizar lo que es históricamente importante para nuestra nación en términos educativos y judiciales".

SB 4 y su impacto en la comunidad migrante

Sus leyes se centraron en temas migratorios y religiosos, entre otros. Foto: Pixabay

La ley, conocida como SB 4, permite que la policía ejecute leyes de migración. Fue aprobada en noviembre de 2023 y es considerada por algunas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como una de las "más extremas que jamás se haya promulgado en una legislatura estatal".

Esta dictamina que la policía de Texas puede arrestar a personas sospechosas de no ser ciudadanos estadounidenses y que entraron al país desde México o alguna otra nación. Expertos de la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denuncian que los agentes de la ley también pueden señalar a las personas por un nuevo delito estatal denominado "entrada ilegal", que da penas de hasta seis meses en prisión.

También tipifica el "reingreso ilegal" como un delito que sanciona con entre 10 y 20 años de cárcel a aquellas personas a las que se les negó la entrada a Estados Unidos, o que fueron previamente deportadas. Igualmente autoriza a los jueces a ordenar la expulsión de migrantes bajo ciertas circunstancias.

Aprobada en noviembre de 2023, la ley amenazaba la vida de los migrantes en el estado, sin embargo, fue bloqueada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Oeste de Texas. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió esta decisión. Más tarde, la Suprema Corte de Estados Unidos negó hacer revisiones sobre la demanda, haciendo posible que entrara en vigor.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito disolvió después su decisión, haciendo válido el bloqueo del Tribunal de Distrito. Por último, especialistas de la ACLU, informaron que esta suspensión se mantiene hasta que se resuelva una demanda que busca que la ley se derogue.

Cambios en la enseñanza de ciertos temas

Igualmente aprobó el proyecto de ley que prohibía enseñar la teoría crítica de la raza. Foto: Pixabay

Abbott también firmó el proyecto de ley que dictamina cómo los profesores de Texas deben hablar sobre la historia del racismo en Estados Unidos. El objetivo principal del cambio buscaba prohibir la enseñanza de la "teoría crítica de la raza" en los niveles de primaria y secundaria en escuelas públicas del estado, tal y como publicó el periódico local The Texas Tribune a mediados de 2021.

Entró en vigor el 1 de septiembre de ese mismo año y también limitaba que los estudiantes obtuvieran créditos adicionales por participar en actividades que incluyeran activismo político o cabildeo sobre temas en específico, según el medio.