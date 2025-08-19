Gabriela Nicole fue asesinada por 6 chicas en una fiesta "trampa" y ante la mirada de su madre

Gabriela Nicole Pratts, de 16 años, se encontraba a punto de celebrar su cumpleaños cuando cuatro chicas, menores de edad, y dos más de 20 años la atacaron a puñaladas en una fiesta, en la que le tendieron una especie de trampa, en la que también se encontraba presente la madre de la víctima el pasado 11 de agosto en Aibonito, en Puerto Rico.

El caso ha consternado a la sociedad puertorriqueña, debido a la edad de la víctima, pero también de las asesinas, quienes tienen entre 16 y 20 años de edad, quienes fueron detenidas este martes 19 de agosto por el crimen, que al parecer planearon con tiempo, pues ya habían tenido diferencias con Gabriela Nicole.

Gabriela Nicole Pratts

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez Torres, confirmó al periódico El Nuevo Día que entre las arrestadas hay menores y mayores de edad. En el caso estaba trabajando incluso el FBI, pues se temía que las implicadas podían haber escapado de la isla.

El día en que ocurrieron los hechos, los jóvenes de Aiboito festejaban una fiesta del fin del verano. Debido a que Gabriela Nicole ya había tenido altercado con un grupo de jóvenes, ella le pidió a su madre que la acompañara para evitar conflictos, sin embargo cuando la chica y su madre ya se retiraban del evento rumbo a su casa, las "rivales" agarraron a la madre de la íctima y atacaron a la jovencita de 16 años.

Madre de Gabriela Nicole y otro joven también fueron heridos durante el ataque

Versiones preliminares indican que una de las jóvenes portaba un arma blanca, disfrazada como peineta, para atacar a Gabriela Nicole, a quien apuñalaron entre 7 y 8 ocasiones. En medio del ataque, un joven, menor de edad y amigo de Gabriela, intervino para evitar el ataque, pero las chicas lo navajearon también.

A pesar de los gritos de la madre de Gabriela Nicole Pratts para que dejarana su hija, las jóvenes continuaron retendiendo y golpeando a la mujer, quien vio morir a su pequeña. El amigo que defendió a la joven atacada también tuvo que ser trasladado a un hospital, aunque ya fue dado de alta.

En medio del dolor, la comunidad de Aibonito, en Puerto Rico, despidió a Ganbriela Nicole, por quie su madre exigió justicia. "Mi corazón está destruido. Me lo arrancaron cuando me arrebataron a la luz de mis ojos", dijo Lisandra Rosario, madre de la chica asesinada durante el funeral.