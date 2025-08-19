Estados Unidos pintará muro fronterizo de negro para elevar temperatura e impedir que migrantes lo salten

El gobierno de Estados Unidos anunció que planea pintar de negro el muro fronterizo que comparten con México para elevar la temperatura de este y dificultar que los migrantes trepen y lleguen al país, a través de una conferencia de prensa, la titular de Seguridad, Kristi Noem confirmó la medida.

En un mensaje que otorgó a medios de comunicación que se encontraban frente al muro de Santa Teresa, Nuevo México destacó que por orden del presidente, Donald Trump se pintaría el muro de color negro para ayudar a que el metal del que se compone este absorba la temperatura.

La Secretaría de Seguridad Interna, Kristi Noem anunció las medidas para reforzar la seguridad en la frontera, de donde llegan la mayor parte de las personas migrantes provenientes de México y Latinoamérica, para buscar la frontera segura tienen como objetivo dificultar que escalen esta barrera.

Homeland Security Secretary Kristi Noem said the entire southern border wall will be painted black, so it will get hot in the sun and "make it even harder for people to climb."



"That is specifically at the request of the president." https://t.co/fDAt90dmk6 pic.twitter.com/rZZZhZ3SVx — ABC News (@ABC) August 19, 2025

“Hoy vamos a pintarla de negro. Esto es específicamente a petición del presidente, quien comprende que en las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más. Y hará que sea aún más difícil para las personas escalar” aseveró Noem.

Al explicar la nueva estrategia, destacó que no solo es para cambiar el cruce sino incentivar a que los migrantes cumplan los procesos legales para quedarse en el país

“Recuerden que una nación sin fronteras no es una nación en absoluto. Y estamos muy agradecidos de tener un presidente que comprende eso y que entiende que una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país” dijo.