Detienen a hombre que vendía milanesas hechas con papel higiénico en una fiesta patronal

Un hombre identificado como Marcos Rolando “Á” fue detenido luego de que las autoridades detectaran que vendía milanesas y chorizos hechos con papel higiénico y en condiciones insalubres, además se descubrió que la carne que utilizó y mezcló con el papel de baño se encontraba en muy mal estado, esto sucedió en Argentina.

Las autoridades decomisaron más de 20 kilos de este alimento que se vendía en un puesto callejero, de acuerdo a las autoridades locales la carne con la que mezclaba el papel de baño se encontraba en mal estado.

Aparentemente el sujeto habría usado el papel de baño para que le rindiera más el producto Foto: TN

Sujeto vendía chorizo y milanesas hechas con papel de baño en fiesta patronal

Los medios locales refieren que el sujeto decidió poner a la venta esto para reducir los costos y sacar más ganancia de los productos, los verificadores decidieron hacer una revisión en los alrededores de la fiesta patronal a la Virgen del Carballo en la ciudad Monte Quemado en la provincia de Santiago del Estero y fue ahí cuando detectaron este puesto clandestino.

El hombre fue detenido y se inició un proceso penal en su contra por venta de productos adulterados, en mal estado y por poner en riesgo la salud pública.

“Se evitó un desastre sanitario en plena celebración multitudinaria”, indicaron los inspectores de la zona.