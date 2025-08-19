¿Camarones radiactivos? FDA emite una ALERTA por esta famosa marca y recomienda evitar su consumo

La Administración de Comida y Drogas (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una recomendación al público de no comer, vender ni servir algunos camarones congelados que han sido importados de una empresa indonesia, este producto se presume que tiene exceso de radiación para el consumo humano.

De acuerdo con con lo dicho por la FDA, estos camarones congelados infringen la ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos después de que se detectara Cesio-137, un isótopo radiactivo que tiene un período de semidesintegración de aproximadamente 30 años y emite radiación beta y gamma. Los camarones involucrados son:

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005540-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005538-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Camarones crudos congelados marca Great Value, código de lote: 8005539-1, Fecha de caducidad: 15/3/2027

Las investigaciones de la FDA detectados que hay Cesio-137 de 68 Bq/kg, lo cual no representa en sí un peligro para el consumo humano, pero su exposición prolongada y repetida podría estar relacionada con el cáncer debido al daño al ADN de las células vivas del cuerpo, por lo que es recomendable evitarlo.

Evita consumir estos camarones

¿Se debe de retirar de los supermercados?

Hasta el momento la FDA no recomienda que se retire de los supermercados en que se vende, principalmente en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisina, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas and Virginia Occidental.

SIn embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos advirtió que no ha permitido el ingreso de cuatro contenedores a cuatro puertos: Los ángeles, Houston, Savannah y Miami, de camarón empanizado y todos los productos con resultado positivo o en alerta de Cs-137.

“El Cs-137 es un radioisótopo del cesio que se produce por el hombre a través de reacciones nucleares y, debido a que está ampliamente distribuido en todo el mundo, se pueden encontrar trazas de Cs-137 en el medio ambiente, incluidos el suelo, los alimentos y el aire”, advierte la FDA.

Ante este panorama, la FDA informó que se han tomado medidas rápidas para evitar que un producto potencialmente contaminado se introduzca en el comercio estadounidense en respuesta a los informes de contenedores de envío contaminados.

