Asesinan a la influencer y modelo, Ariela "La Langosta", esto es lo que se sabe de su misteriosa muerte

La modelo e influencer de origen dominicano, Ariela "La Langosta" fue asesinada a tiros en una carretera de Nueva York durante las primeras horas del pasado domingo 17 de agosto , sin embargo, todavía no se esclarece cómo es que ocurrió el mortal ataque, la creadora de contenido de 33 años de edad era conocida por aparecer en distintos videos del rapero Tekashi 6ix9ine, con quién también sostenía una amistad más que cercana, incluso, se asegura que eran como hermanos.

El asesinato de la también bailarina y bartender fue reportado durante la madrugada del pasado domingo 17 de agosto, fue hallada sin vida a un costado de la carretera conocida como Cross County Parkway en Mount Vernon y según se sabe, la creadora de contenido se encontraba regresando a su casa a bordo de su Mercedes Benz G Class cuando fue atacada a balazos, por lo que su cuerpo quedó al interior de su unidad.

De acuerdo con las últimas publicaciones que Ariela “La Langosta” realizó en sus redes sociales, la noche del sábado 16 de agosto estuvo de fiesta en el famoso centro nocturno llamado “Ikon” en Manhattan, sin embargo, en sus historias se mostró más que divertida junto a un grupo de amigos, además, se desconoce si tenía algún otro tipo de problemas.

Aquí la. Foto de como quedo el vehículo de ariela la langosta pic.twitter.com/MaDMPIp0z3 — yonleiby (@yonleiby) August 17, 2025

Estas son las teorías sobre el asesinato de Ariela “La Langosta”

Como se dijo antes, el asesinato de la influencer y modelo, Ariela “La Langosta” todavía es un misterio, sin embargo, distintos medios locales han manejado tres distintas teorías en torno a su fallecimiento, en la primera de ellas se señala que la creadora de contenido habría sufrido un asalto, mientras que otros más señalan que pudo haber quedado atrapada en un tiroteo entre dos grupos criminales rivales y su ataque fue un hecho fortuito, mientras que la teoría más impactante es en la que se vincula a Nata Cartier, pareja sentimental de la creadora de contenido, quien incluso ya fue interrogado por las autoridades de Nueva York, no obstante, las investigaciones siguen en curso y todavía no se reportan personas detenidas por estos hechos.

"La Langosta" era toda una celebridad en los centros nocturnos de Nueva York. Foto: IG: ariiela.lalangosta

Ariela “La Langosta” tenía más de 550 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram y era considerada como una auténtica celebridad en el ambiente nocturno de Nueva York, incluso, se sabe que la noticia de su fallecimiento ocasionó que distintos antros reconocidos como el Ikon y Opus Lounge cerraran sus puertas el domingo 17 de agosto en su honor.

Distintos centros nocturnos de Nueva York cerraron sus puertas en honor a Ariela "La Langosta". Foto: IG: ariiela.lalangosta

La influencer de origen dominicano era sumamente cercana al rapero Tekashi 6ix9ine, con quien colaboró en distintos videos musicales, tras el asesinato de la creadora de contenido el intérprete de “Mala” lamentó lo ocurrido y le dedicó distintos post en los que mostró lo cercanos que eran, además, otras celebridades como Cardi B y La Insuperable también se mostraron consternadas ante la repentina muerte de “La Langosta”