Asesinan a influencer Yarely Ashley frente a su hijo tras quedar en medio de una discusión vial

En Estados Unidos, una famosa influencer recibió un disparo y murió después de quedar en medio del fuego cruzado en medio de un discusión, generando controversia en la comunidad de Arizona, por la brutalidad de su muerte, siendo frente a su hijo en medio de la vía publica.

La mujer identificada como Yarely Ashley Hermosillo, de 27 años de edad, fue alcazaba por una bala perdida, luego de quedar en medio de una discusión entre dos conductores en medio de un semáforo en rojo, por lo que buscan justicia por la famosa creadora de contenido.

Según la policía de Glendale, Arizona, todo sucedió cuando Jesús Preciado Dosuten de 33 años, estaba esperando en el carril central, mientras el conductor con el que discutía estaba detenido en el carril derecho, cuando el automóvil de Yarely llego al carril de la izquierda, cuando todo cambió.

¿De qué murió Yarely Ashley Hermosillo?

Fue entonces cuando mientras los otros dos conductores estaban peleando, Jesús sacó un epístola, apuntó a la ventana del conductor con el que está peleando y disparó solo una vez al azar; la bala atravesó la ventana del copiloto del auto y rápidamente terminó por asesinar a la influencer.

Así que el novio de Yarely, la llevó rápidamente a un hospital cercano, donde falleció a causa de sus heridas, mientras que el policía aseguró que Jesús, quien disparó el arma, aseguró a las autoridades que no sabia que el auto de Yarely se encontraba en ese lugar.

Por ello la policía tuvo que utilizar las cámaras de vigilancia para poder encontrar a Jesús, quien fue el que disparó y terminó matando a la famosa creadora de contenido, por lo que fue arrestado y las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento a su casa, donde recuperó dos armas de fuego.