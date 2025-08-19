Arrestan a 2 menores, prófugos por el homicidio de una mujer: fueron entregados por sus propias madres

Una mujer identificada con el nombre de Rita Mabel Suárez, de 47 años de edad, fue asesinada frente a su hijo de 15 años de edad en la localidad de Villa Luzuriaga, en el municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina, en un intento de robo, por el que dos adolescentes acaban de ser detenidos.

El crimen ocurrió el pasado 14 de agosto de 2025 y fue perpetrado por tres delincuentes armados, dos de ellos menores de edad, quienes fueron aprehendidos varios días después, luego de ser entregados por sus propias madres.

El homicidio ocurrió en la esquina de las calles Miró y Florio, en Villa Luzuriaga. donde Rita Suárez, trabajadora de una escuela secundaria y emprendedora con su proyecto de bordados, estaba estacionada en su Renault Sandero junto a su hijo adolescente, esperando a su hija menor, de 12 años, que salía de una clase particular.

Fue en ese momento cuando tres asaltantes armados se acercaron al vehículo con la intención de robarlo. Durante un forcejeo, uno de los delincuentes disparó a quemarropa en el hombro izquierdo de Rita. La mujer fue trasladada de urgencia a la clínica Cruz Celeste en San Justo, pero falleció debido a la gravedad de la herida.

Tres personas ya han sido detenidas por el crimen

uD83DuDEA8HORROR EN LA MATANZA: ASESINARON A UNA MUJER QUE ESPERABA A SU HIJO



uD83DuDCCDRita Suarez, de 47 años, fue asesinada en #VillaLuzuriaga en frente de su hijo de 12. Uno de los #delincuentes es menor. #lamatanza #URGENTE pic.twitter.com/jYJib7alhQ — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) August 15, 2025

La investigación, liderada inicialmente por el fiscal Adrián Arribas de la Unidad de Investigación de Homicidios de La Matanza, avanzó rápidamente gracias a una pista clave: uno de los menores utilizó una billetera virtual para pagar una botella de agua en un supermercado chino a seis cuadras del lugar del crimen.

Este detalle permitió a la Policía Bonaerense identificar a los sospechosos. Horas después del hecho, en un allanamiento en la calle Vernet, en Rafael Castillo, fue detenido Alex Muñoz, de 19 años, señalado como uno de los cómplices. En su domicilio se incautó una pistola y municiones, que serán sometidas a peritajes balísticos.

La víctima tenía un negocio de bordados. Foto: Especial

Los otros dos sospechosos, menores de 16 y 17 años, permanecieron prófugos durante varios días. Tras negociaciones entre la Policía Bonaerense y las familias, con la intervención de un grupo de contención y asesoramiento, las madres de ambos decidieron entregarlos el lunes 18 de agosto en una sede policial.

Uno de los menores, identificado como el presunto autor material del disparo, declaró que “se le escapó el tiro”, según fuentes judiciales. La carpeta de investigación catalogó el hecho como “robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego criminis causa”, y pasó a la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N°1 debido a la participación de menores.

La ministra de Seguridad del gobierno de Javier Mileii, Patricia Bullrich, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, gobernador por la falta de avances en políticas de seguridad y en la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad.