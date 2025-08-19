Advierten por olas "potencialmente mortales" del huracán Erin y surgimiento de nueva zona de baja presión

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) en su boletín 33 advirtió por olas y marejadas "potencialmente mortales" en las playas de la costa Este de Estados Unidos por el paso del huracán Erin, que se convirtió en el primer ciclón tropical categoría 5 de la temporada de 2025 en el Atlántico.

"Se emiten alertas de marejada ciclónica y tormenta tropical para los Outer Banks de Carolina del Norte. Se esperan corrientes de resaca potencialmente mortales en las playas de la costa este de Estados Unidos", indicó el CNH ante el paso del meteoro, que a pesar de su nivel de peligrosidad ha avanzado lento.

Huracán Erin

El huracán Erin azotó el lunes las islas del Caribe con fuertes ráfagas y lluvias, mientras crece el temor por corrientes de resaca e inundaciones en la costa este de Estados Unidos, incluso sin un impacto terrestre previsto. Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico norte, se intensificó el fin de semana cuando alcanzó brevemente la categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, antes de volver a debilitarse.

Zonas en alerta por huracán Erin

Su magnitud se redujo a última hora del lunes y ahora es un huracán de categoria 3. En su último reporte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos dijo que Erin alcanzaba vientos de hasta 205 km/h mientras se movía al noroeste a 12 km/h. Erin es "inusualmente grande", con vientos huracanados que se extienden hasta 128 km y vientos de tormenta tropical hasta los 370 km, dijo el NHC. Y auque se encuentra mar adentro, ha puesto en alerta a los siguientes territorios:

Costa Este de EU : Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, y Florida

República Dominicana

Haití

Turcos y Caicos

Bahamas

Puerto Rico

Vigilan dos zonas de baja presión en el Océano Atlántico

Como si el nivel de alerta no fuera suficiente por la presencia de un huracán mayor como Erin, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) también señala que vigila la formqción de dos zonas de baja presión:

La primera zona de baja presión mantiene un 60% de potencial para desarrollo ciclónico y se encuentra cercana a las islas Leeward La segunda zona de baja presión mantiene un 30% de potencial para desarrollo ciclónico y se encuentra al Oeste de África.

