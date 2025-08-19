Abuelito de 72 años es atropellado por un perro y termina en terapia intensiva | VIDEO FUERTE

Un abuelito de 72 años de edad, cuya identidad no fue revelada, fue atropellado por un perro en las calles de Sao Paulo, Brasil y debido a la fuerte caída el adulto mayor ahora se debate entre la vida y la muerte en el Área de Cuidados Intensivos de un hospital, el caso se hizo viral debido a la difusión del video del inusual accidente y como era de esperarse, las impactantes imágenes han originado todo tipo de reacciones al respecto.

Este inusual accidente ocurrió la mañana del pasado jueves 7 de agosto en la ciudad de Piacatu, en Sao Paulo, Brasil y fue gracias a una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana al lugar de los hechos que quedó captado en video el momento exacto en el que un perro arrolló brutalmente a un adulto mayor.

El adulto mayor se golpeó el rostro contra el asfalto tras haber sido arrollado por un perro. Foto: X: CronicaPolicialL

Así fue el momento exacto en el que un abuelito fue arrollado por un perro en las calles de Brasil

En la grabación que circula en redes sociales se puede apreciar que el adulto mayor se encontraba cruzando la calle tranquilamente, sin embargo, momentos después detiene su marcha debido a que dos perros se aproximaban corriendo hacia él, el primero de ellos, de pelaje blanco con negro, pasa a toda velocidad junto al abuelito sin tocarlo, pero el segundo can, de pelaje color café se impactó contra el adulto mayor haciéndolo caer de una forma más que aparatosa pues se golpeó el rostro contra el asfalto.

En los momentos posteriores al fatal accidente se puede apreciar que el adulto mayor hace el intento por ponerse en pie, pero no lo consigue y se queda tendido sobre el asfalto boca abajo hasta que otras personas acuden a auxiliarlo, no obstante, aunque lo ayudaron a sentarse, el adulto mayor no se pudo levantar, por lo que solicitaron la presencia de los equipos de emergencia, cabe mencionar que, en la grabación se puede apreciar que el perro que provocó el accidente regresó caminando tranquilamente.

Un hombre de 72 años fue internado en UCI en estado grave tras ser “atropellado” por un perro en São Paulo uD83CuDDE7uD83CuDDF7. El adulto mayor fue rescatado por vecinos y trasladado al hospital. uD83DuDE1FuD83DuDE2E pic.twitter.com/cqTeFM5eXo — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) August 19, 2025

Abuelito atropellado por un perro se debate entre la vida y la muerte

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el abuelito que fue arrollado por un perro fue atendido inicialmente en una Unidad Básica de Salud de Piacatu, sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones fue enviado al Hospital Bilac en la misma ciudad, no obstante, se desconoce el motivo por el que fue enviado al Hospital Santa Casa en Aracatuba donde es atendido en el Área de Cuidados Intensivos y se precisó que el diagnóstico es un traumatismo craneoencefálico.

Según informaron distintos medios brasileños, las autoridades de Sao Paulo ya se encuentran investigando este peculiar caso para poder deslindar responsabilidades en caso de que sea necesario pues trascendió que el perro que arrolló al abuelito habría sido liberado por sus dueños durante algunos minutos sin imaginar que ocasionaría el fatal accidente, sin embargo, todavía no se reportan personas detenidas por estos hechos, se espera que en los próximos días se emita una actualización oficial sobre estos hechos.