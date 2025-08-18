Trump alista encuentro entre Putin y Zelenski, buscarán alto al fuego para Rusia y Ucrania

Tras una cumbre que se llevó a cabo en la Casa Blanca, misma que convocó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump con líderes de Europa y el presidente Volodymir Zelenski, se adelantó el avance para lograr la paz entre Rusia y Ucrania por la guerra que sostienen, previendo una reunión entre los líderes de ambos países para lograr una solución diplomática.

Durante la reunión con el líder de Ucrania y los europeos, el presidente interrumpió su conversación para llamar a Vladimir Putin y declarando que el ruso estaba listo para la reunión con su homólogo, en la cual también intervendría Donald Trump.

Previo a esto, el viernes 15 de agosto, Putin se reunió con Trump en Alaska en la misma búsqueda para terminar la guerra. Dentro de la cumbre de este lunes participaron, Zelenski mostró su acuerdo.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar a determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", declaró Trump tras recibir al ucraniano y a líderes europeos en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes tras conversar con líderes europeos que Europa podría brindar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz con Rusia, en el que Washington cumpliría un papel de coordinación.

"En la reunión, discutimos sobre las garantías de seguridad para Ucrania, sobre cuáles podrían brindar los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos", escribió Trump en su red Truth Social.

A la reunión asistieron el líder de Ucrania, Volodymir Zelensky, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Con información de AFP