Tiburón ataca a turista que pescaba en las Bahamas y lo deja gravemente herido

El pasado domingo 17 de agosto un turista estadounidense de 63 años fue atacado por un tiburón mientras practicaba pesca submarina cerca de Big Grand Cay, en las Bahamas. De acuerdo con medios locales, el ataque sucedió alrededor de las 13:00 horas y dejó gravemente herido al sujeto, quien tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital.

Aparentemente, el hombre sufrió heridas graves que requirieron atención médica inmediata. Primero fue trasladado a una clínica cercana y posteriormente llevado en avión a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado. Hasta el momento no se han dado detalles sobre la magnitud exacta de sus lesiones.

"La policía de la isla de Abaco respondió a un ataque de tiburón que ocurrió poco después de la 1 p. m. del domingo 17 de agosto de 2025, cerca de Big Grand Cay. Los informes iniciales sugieren que un residente de EE. UU. de 63 años estaba pescando submarino cuando fue atacado por un tiburón y sufrió heridas graves", se lee en un comunicado compartido por las autoridades.

En el mismo documento, difundido por medios locales, se precisa que el turista fue trasladado de emergencia a Estados Unidos, donde recibió la atención que requerían sus heridas. No obstante, no se da a conocer más información sobre su condición: "lo llevaron a la clínica local para recibir asistencia médica antes de ser trasladado en avión a Estados Unidos para recibir tratamiento adicional".

¿Cuántos ataques de tiburón se ha registrado en la Bahamas?

El ataque ocurrió en las Bahamas | Freepik.

Tras el incidente, las autoridades de las Bahamas recordaron que los tiburones son habitantes naturales de los mares y océanos del Caribe, pero agregaron que los ataques a seres humanos son poco frecuentes. De acuerdo con datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, en las Bahamas solo se han confirmado 34 incidentes de este tipo en los últimos 400 años.

Los tiburones, según los expertos en biología marina, no suelen tener como presa a los seres humanos. La mayoría de los expertos coinciden en que los ataques ocurren por confusión, especialmente cuando la persona nada o bucea en zonas donde hay peces y el tiburón percibe movimientos similares a los de su alimento natural. Actividades como la pesca submarina aumentan el riesgo porque la sangre de los peces capturados puede atraer a estos animales.

¿Qué hacer en caso de estar de frente con un tiburón?

Los tiburones no suelen atacar a humanos | Archivo.

En caso de encontrarse frente a un tiburón, los especialistas recomiendan mantener la calma y evitar movimientos bruscos. Se sugiere no darle la espalda, mantener contacto visual si es posible y tratar de salir del agua lentamente sin generar salpicaduras. Si el ataque ocurre, lo más importante es defenderse con lo que se tenga a la mano, como un arpón, una cámara submarina o incluso los brazos y piernas, procurando golpear zonas sensibles como los ojos, el hocico o las branquias.

Cabe menciona que, de acuerdo con los expertos, el objetivo no es vencer al animal, sino desorientarlo lo suficiente para poder escapar y salir del agua con la menor cantidad de heridas posibles.

¿Qué hacer después de un ataque de tiburón?

El hombre tuvo que ser hospitalizado de emergencia | Freepik.

Después de un ataque, la atención médica inmediata es vital. Las mordidas de tiburón pueden causar desgarres severos, pérdida de sangre en poco tiempo e incluso amputaciones. Además del daño físico, las heridas pueden infectarse debido a las bacterias presentes en el mar y en la boca del tiburón.

¿Cómo prevenir un ataque de tiburón?

Aunque los ataques no son frecuentes, existen medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas está evitar nadar en zonas conocidas por la presencia de tiburones, especialmente al amanecer o al anochecer, momentos en que suelen estar más activos. También se recomienda no ingresar al agua con heridas sangrantes, no portar objetos brillantes que puedan atraer su atención y nunca realizar actividades acuáticas estando solo.