¡Sus ojitos! Hombre abre la puerta de su casa y encuentra TIERNO yaguarundí en Argentina

Solo le faltaba el sombrero y las botas. Aunque el animal que un hombre, que radica en la localidad de San Justo, en la provincia argentina de Santa Fe, encontró frente a la puerta de su casa no era precisamente un michi, sí se veía tan adorable como el Gato con Botas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 18 de agosto, cuando el hombre, cuya identidad no ha sido revelada, escuchó ruidos extraños en las inmediaciones de su casa, ubicada en una zona rural.

Su sorpresa fue mayúscula cuando encontró a una cría de puma yaguarundí, una especie autóctona y en peligro de extinción, frente a su casa con expresión de temor y notablemente extraviado.

De inmediato, el hombre llamó a las autoridades locales, apodadas curiosamente Los Pumas, quienes lograron capturar a la pequeña cría, que se calcula tenga apenas unas cuantas semanas de vida.

La cría fue trasladada a un centro especializado. Foto: Guardia Rural de Santa Fe

Trasladan a yaguarundí a unidad especializada

En un primer análisis, el pequeño felino no presentaba lesiones visibles, aunque fue trasladado a la Granja La Esmeralda, en la capital de la provincia, donde veterinarios evaluarán su salud física.

El plan de las autoridades, según lo comunicaron a medios locales de información, es valorarlo, alimentarlo y, una vez que se encuentre en buenas condiciones, devolverlo a su hábitat natural.