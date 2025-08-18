Revelan VIDEO que muestra al esposo de Sheyla Gutiérrez cargando un bulto el día de la desaparición de la joven

El caso de Sheyla Gutiérrez, una mujer peruana que viajó a Estados Unidos junto a su familia ha causado indignación y una petición generalizada de justicia, luego de que desapareciera y fuera hallada sin vida una semana después.

Las autoridades no han revelado el móvil, sin embargo señalan que su esposo está detrás del crimen al ser la última persona que la vio con vida apareciendo en un video que levantó las sospechas ya que se tomaría como evidencia para indicar su responsabilidad.

El esposo de Sheyla, Josimar Cabrera fue a verla a casa y después de este encuentro se captó por la calle caminando cargando un bulto grande que de acuerdo con la familia pudiera tratarse de ella quien desapareció el 9 de agosto.

Ella había decidido denunciarlo por violencia física y psicológica tras recibir múltiples maltratos de su parte, según contó su mamá con quien tuvo la última comunicación antes de desaparecer, ella narró que en la llamada le demostró su preocupación y después desapareció, lo que levantó sospechas del posible móvil de su muerte.

Hallan sin vida a Sheyla Gutiérrez, peruana reportada como desaparecida en Estados Unidos

Sheyla fue hallada sin vida en un paraje en California, Estados Unidos preliminarmente se anunció que se ausentó junto a sus tres hijos, sin embargo el día de su hallazgo por medio de Cancillería de Perú, llegó su esposo y los niños al país de origen descartándolos a ellos.

A su llegada al aeropuerto, Josimar Cabrera fue detenido por las autoridades luego de que el Ministerio de la Mujer denunciara el caso como un crimen de género, no obstante fue liberado horas más tarde por falta de pruebas, destacan que al no contar con una denuncia previa no habría por qué perseguirlo.

“No puede ser posible que él esté libre. Y él lo negaba. Miren cómo han encontrado el cuerpo de mi sobrina, de mi ahijada”, expresó una de las tías de la víctima tras enterarse de la liberación del presunto sospechoso del crimen.

Madre de Sheyla rompe el silencio: "ella me contaba que Josimar le pegaba"

La madre de Sheyla identificada como Helga Rosillo narró en diferentes medios de comunicación que planeó denunciar a su pareja por la violencia y mientras le contó Josimar se dio cuenta y tenía una expresión de enojo. "No dijo nada, pero la miró con una expresión feroz", aseveró.

"No presentes una denuncia me harás daño", dice Helga que escuchó que su pareja le pedía esto tras enterarse de la denuncia ya que ella le contaba que le pegaba, maltrataba y también le pegó a uno de sus nietos, le tiró una cachetada".

Captan en VIDEO momento en que Josimar Cabrera carga un bulto tras discutir con Sheyla

La familia se mudó a California en 2023 para buscar una nueva vida, pero aseguran que las agresiones empezaron antes ellos residían en un condominio donde captaron un video que podría incriminar a Josimar en el hallazgo sin vida de Sheyla.

El clip de cámaras de seguridad muestran el exterior de la vivienda donde el sospechoso carga un bulto envuelto en sábanas que sacaba durante la noche con dificultad, después de esto se denunció la desaparición de la peruana el 9 de agosto.

La familia revela que al llamar a Josimar un día después de no saber de su hija él aseguró que Migración se la había llevado, por lo que creen que sabía de su paradero y por lo tanto es culpable del crimen.