Rescatan a niña de 12 años raptada por hombre de 32 años: la contactó por internet y la convenció de escapar con él

En un operativo llevado a cabo por la Policía de Buenos Aires (PBA), en Argentina, se logró rescatar a una menor de 12 años que se encontraba junto a un hombre de 32 años a bordo de un tren de la Línea San Martín, en la estación Chacabuco, con destino a Retiro.

El sujeto, identificado como J. P. B., fue detenido e imputado por los delitos de rapto con fines sexuales, abuso sexual infantil y usurpación de títulos y honores, tras ser encontrado vistiendo una prenda con insignias policiales sin pertenecer a la fuerza, en el operativo ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto.

El hecho ocurrió en Junín, a 260 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tras una denuncia telefónica realizada por la madre de la menor, quien alertó que su hija había desaparecido de su hogar luego de que un vehículo se retirara de las inmediaciones.

La intervención de la Comisaría Segunda de Junín, en conjunto con la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, permitió activar un protocolo de búsqueda que resultó clave para dar con el paradero de la niña.

Cómo ocurrió el secuestro de la menor

Una cámara grabó a la niña subiendo a un taxi con el sujeto. Foto: PBA

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad del municipio, se determinó que la menor había subido a un taxi en las inmediaciones de su domicilio, acompañada por el hombre de 32 años. Ambos se dirigieron a la estación de tren de Junín, donde abordaron el vagón 502 de una formación con destino a Retiro.

Dado que el tren ya había partido, la DDI de Junín coordinó con la DDI de Chacabuco, a unos 50 kilómetros de distancia, para montar un operativo en la estación de esa localidad. Allí, los agentes interceptaron el vagón y encontraron a la menor junto a J. P. B., quien portaba una chamarra verde fluorescente con insignias de la Policía Bonaerense y una sudadera de color azul.

La fiscal Vanina Lisazo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Junín, ordenó la detención del hombre, quien enfrenta cargos por rapto con fines sexuales, abuso sexual infantil y usurpación de títulos y honores.

Detenido habría presentado certificado de discapacidad apócrifo

El hombre presentó un certificado de discapacidad y dijo que no sabía leer ni escribir. Foto: PBA

Durante la declaración, J. P. B. se negó a testificar, alegando no saber leer ni escribir. Sin embargo, el peritaje del celular de la menor reveló que el hombre sí tendría capacidad de escritura, ya que se le atribuyen mensajes enviados a la niña para persuadirla de escapar con él, con un contacto iniciado al menos quince días antes.

La fiscal Lisazo informó que se espera el análisis del teléfono del detenido para cotejar los mensajes y determinar si intercambiaron contenido sexual o si el hombre está vinculado a una red de trata. Este proceso podría demorar hasta tres meses, aunque se solicitó celeridad a los investigadores.

Mientras tanto, la fiscal elevó un pedido al Juzgado de Garantías N°1 de Junín para convertir la aprehensión en detención preventiva. Lisazo también señaló que, pese a que el detenido presentó un certificado de discapacidad, no muestra indicios de padecerla.