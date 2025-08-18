Piden retirar de forma URGENTE 12 mil paquetes de GALLETAS de una popular marca, contaminados con peligrosas astillas

Autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron a conocer un nuevo retiro que afecta a más de 12 mil paquetes de una famosa marca de galletas. De acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la medida se tomó luego de que se descubrió que los empaques estaban contaminados con trozos de madera, situación que pone en riesgo a los consumidores.

Según la dependencia, actualmente están siendo retirados del mercado más de 12 mil paquetes de la marca Favorite Day Bakery, propiedad de Target. La medida fue solicitado por la empresa Give and Go Prepared Food Corps, responsable de la elaboración de estas galletas, esto luego de que descubrió que su producto tenía contaminación con trozos de madera.

Al respecto, la FDA clasificó el caso como “Clase II”, lo que significa que el consumo del producto puede provocar efectos negativos temporales o médicamente reversibles, pero sin representar un riesgo de salud permanente o grave para la mayoría de las personas. Aun así, la recomendación es evitar consumir las galletas.

La FDA invitó a quienes compraron este alimento a no consumirlo y en su lugar, regresarlos a la tienda donde fueron adquiridos para obtener un reembolso completo o, en caso de no poder hacerlo, desecharlos de manera segura, esto para evitar cualquier posible problema de salud derivado de la ingestión accidental de fragmentos de madera.

¿Cuáles son los paquetes de galletas retirados del mercado?

La recomendación es no consumir las galletas | Freepik.

Los paquetes afectados contienen 15 galletas cada uno y están identificados con los códigos UPC 85239-41250 y el número de lote 25195. La distribución alcanzó a 20 estados, entre ellos Connecticut, Carolina del Norte, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Misuri, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Virginia, Vermont y Washington D.C..

Aunque la agencia aclaró que las probabilidades de sufrir consecuencias graves son bajas, la alerta se emitió porque comer madera, incluso en pequeñas cantidades, no es seguro para el organismo humano y puede resultar en graves problemas de salud. Cabe mencionar que, hasta ahora, no se han reportado quejas por parte de quienes compraron este snack.

¿Qué pasa en el cuerpo si se ingiere madera?

Pueden presentarse complicaciones de salud | Freepik.

De acuerdo con la FDA, la madera no está diseñada para ser ingerida y puede ocasionar distintas complicaciones. Una de las más comunes es la irritación en la boca, garganta o esófago, ya que los fragmentos pueden ser filosos y provocar lesiones. También existe el riesgo de que se produzcan cortes internos o que pequeñas astillas se alojen en los tejidos, causando dolor y malestar.

Además de los daños físicos por el contacto directo, la ingestión de madera puede generar problemas digestivos. El cuerpo humano no tiene la capacidad de descomponer ni procesar fibras de este tipo, por lo que los fragmentos pueden atascarse en el sistema digestivo. Esto puede provocar dolor abdominal, náuseas, estreñimiento e incluso obstrucciones intestinales en casos más serios.

¿Es peligroso comer las galletas con madera?

Se recomienda desechar este alimento | Freepik.

La gravedad de las consecuencias depende de la cantidad ingerida y del estado de salud de cada persona. En adultos sanos, lo más probable es que las molestias sean temporales y se resuelvan con atención médica básica. Sin embargo, en niños pequeños, personas mayores o individuos con condiciones médicas preexistentes, incluso fragmentos muy pequeños pueden generar problemas más serios.

Por esa razón, la empresa fabricante, Give and Go Prepared Food Corps, señaló que la decisión de retirar las galletas fue voluntaria y forma parte de un protocolo de seguridad alimentaria.

¿Qué hacer en caso de haber comprado las galletas?

Las personas que hayan comprado estos alimentos pueden regresar las galletas a las tiendas y solicitar un reembolso, o contactar con las autoridades en caso de presentar síntomas. La FDA ha enfatizado que no es recomendable consumir este producto con madera, ya que podría causar graves daños al organismo. Lo mejor en este tipo de situaciones es desechar el alimento de forma segura para el resto de consumidores.