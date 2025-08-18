Muere tigresa Indira tras enfrentamiento con su hijo dentro del Zoológico, visitantes presenciaron el ataque

En el Zoológico de Cali, en Colombia, visitantes y personal presenciaron la muerte de Indira, una tigresa de bengala de 12 años, a manos de su propio hijo, Kanú, de 3 años. El trágico incidente, ocurrido en la tarde del pasado sábado, fue presenciado por numerosos visitantes.

De acuerdo con testigos y videos compartidos en redes sociales, que rápidamente alcanzaron la viralidad, la confrontación entre madre e hijo comenzó de forma inesperada, los felinos, que compartían el mismo recinto desde hacía un tiempo, se enfrascaron en una fatídica pelea que duró varios minutos.

El rugido y la ferocidad del enfrentamiento alertaron a los presentes, quienes comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos móviles, esperando que el personal del zoológico interviniera de inmediato. Sin embargo, el tiempo pasó y, según lo que se observa en los videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, la ayuda no llegó a tiempo.

Las imágenes muestran cómo Kanú, a pesar de su menor edad, logró someter a Indira, causándole heridas mortales, en uno de los videos, grabado por uno de los asistentes, ha desatado una ola de indignación y críticas hacia la administración del Zoológico de Cali.

La tigresa murió en las garras de su hijo

Créditos: X/@estoescali_

Acusan de negligencia por parte del personal

Muchos sugieren que la negligencia del personal fue un factor determinante en la tragedia, al no haber separado a los tigres antes de que la situación escalara o al no haber reaccionado con la prontitud necesaria una vez que la pelea comenzó.

Las autoridades del zoológico, por su parte, han emitido un comunicado lamentando lo sucedido y asegurando que se abrirá una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Han destacado que este tipo de eventos, aunque poco comunes, pueden ocurrir en entornos donde conviven animales salvajes, incluso entre miembros de la misma especie.

“Su partida nos recuerda que la vida y la muerte son parte del mismo camino, y aunque ya no esté con nosotros, siempre quedará en la memoria de quienes la cuidaron, la conocieron y la admiraron.”

