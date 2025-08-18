Localizan sin vida en el fondo de un canal a madre e hija desaparecidas desde el 15 de julio, tras visitar a familiares

Los cuerpos de Whisper Owen, una mujer de 36 años, y su hija de 8 meses, Sandra McCarty, fueron encontrados sumergidos en un vehículo en un canal de riego cerca de Oakdale, en el condado de Stanislaus, California. La familia confirmó la identidad de las víctimas, poniendo fin a una búsqueda angustiosa que duró más de un mes. Owen y su hija desaparecieron el 15 de julio, tras salir de Fresno rumbo a su hogar cerca de Sacramento.

La desaparición ocurrió después de que Owen llevara a Sandra a una cita médica rutinaria en Fresno y visitara a familiares. Partieron alrededor de las 5:00 p.m. en un Chevrolet Trailblazer plateado del 2006. La última imagen del vehículo fue captada por una cámara de tráfico en Atwater, aproximadamente 60 millas al norte de Fresno, esa misma noche. Desde entonces, no hubo más rastros, lo que generó una intensa búsqueda por parte de autoridades y voluntarios.

El Departamento de Policía de Fresno y la Oficina del Sheriff del Condado de Fresno lideraron la investigación inicial, clasificando el caso como una desaparición de alto riesgo debido a la edad de la bebé. Se emitieron alertas públicas y se revisaron cámaras de vigilancia, pero los esfuerzos iniciales no arrojaron resultados.

La familia expresó frustración por la demora en la respuesta de las autoridades, que tardaron en procesar la última señal del teléfono de Owen, la cual finalmente se reveló que ocurrió en la zona del canal, cerca de la intersección de la Carretera 120 y Victory Avenue, lo que dirigió la búsqueda al lugar.

Buzos voluntarios concretaron el hallazgo en el canal

El avance crucial vino de un grupo voluntario de buceo sin fines de lucro, Adventures With Purpose, conocido por usar tecnología de sonar para localizar vehículos sumergidos en cuerpos de agua. El 17 de agosto, junto con el buzo local Juan Heredia, el equipo detectó el vehículo de Owen atrapado bajo un puente en el canal de riego.

Utilizando sonar avanzado, confirmaron la presencia del vehículo y, al extraerlo, encontraron los cuerpos de una adulta y una infante en su interior. Richard Owen, hermano de Whisper, confirmó a medios locales que se trataba de su hermana y su sobrina. Jared Leisek, fundador de Adventures With Purpose, describió la escena como conmovedora, pues al parecer la madre intentó hasta el último momento salvar a su hija.

"Parecía que Whisper intentaba llegar al asiento trasero para salvar a su hija", dijo.

La familia, aunque aliviada por el cierre, criticó duramente la lentitud de las autoridades, al tiempo que creó una página en GoFundMe para cubrir los costos del funeral.

No se sospecha que se haya cometido un crimen

Owen tenía un historial legal complicado. Tenía una orden de arresto pendiente desde 2023 por un caso de abuso infantil de 2020, del que se declaró no culpable en 2021. Esto llevó a especulaciones de que podría haber evitado carreteras principales para eludir a la policía. Sin embargo, las autoridades no sospechan de algún delito en este momento.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) asumió la investigación para determinar cómo el vehículo terminó en el agua, considerando factores como un accidente vial o condiciones climáticas, aunque no se han reportado tormentas significativas en la zona esa noche.

El examen forense, realizado por la Oficina del Médico Forense del Condado de San Joaquín, está en curso para establecer la causa exacta de muerte. Preliminarmente, se cree que podría tratarse de ahogamiento, pero se esperan resultados toxicológicos y autopsias completas en las próximas semanas. La Policía de Fresno y el Sheriff del Condado de San Joaquín colaboran en el caso.