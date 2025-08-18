Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable en Estados Unidos, fijan audiencia el 25 de agosto

El capo mexicano, cofundador del Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada emitió un texto en donde se declara culpable de cargos de narcotráfico, escrito con puño y letra previo a su audiencia en la Corte de Texas, con esto se confirma su decisión de ajustarse a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

El próximo 25 de agosto es la fecha fijada para que "El Mayo" comparezca ante el tribunal, por lo que su declaratoria habla del cambio de decisión después de que la Fiscalía de EU anunciara que no buscará la pena de muerte para él señalado de crear junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán, el cartel denominado como terrorista y uno de los más peligrosos para las autoridades.

Con el cambio en el acuerdo, se declararía culpable de al menos 24 cargos que implican narcotráfico, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y asesinato de miembros de bandas rivales, entre otros. A diferencia de los otros casos que persigue Estados Unidos, Zambada llegó al país privado de su libertad en un avión que partió de Sinaloa, junto a Joaquín Guzmán López, el hijo de su socio.

En 2024, fue entregado a agentes de la DEA y comenzó su proceso ingresando al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Foto: Corte de NY

¿Qué implica el acuerdo de culpabilidad a capos en Estados Unidos?

Si bien se prevén beneficios a cambio de que Zambada acepte los cargos que le imputan, su defensa, Frank Pérez asevera que esto no implica un acuerdo para cooperar con investigadores. De concretarse, detallan que una declaración del narcotraficante podría resultar perjudicial a quienes siguen dentro del Cartel de Sinaloa, funcionarios de gobierno y hasta investigadores de Estados Unidos de quienes recibió apoyos por años.

A principios de este mes, la Corte indicó que descartaba la búsqueda de pena de muerte en el caso de "El Mayo" Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes alias "El Viceroy", quienes serán juzgados por Brian E. Cogan quien está a cargo de los juicios del narcotráfico de este 2025 y 2026.

El primer implicado que aceptó culpabilizarse fue Ovidio Guzmán alias el Ratón, quien llegó al país en medio de una extradición el pasado 15 de septiembre del 2023, señalado como líder de "Los Chapitos", facción del Cartel de Sinaloa es acusado de tráfico de fentanilo y distribución de droga hacía ese país.

El acuerdo de Estados Unidos busca que los capos se declaren culpables para obtener algunos beneficios tales como eludir la pena de muerte o una sentencia más alta, en este sentido" El Mayo" Zambada sería el segundo que se declare culpable, haciéndolo oficial el 25 de agosto en su audiencia.