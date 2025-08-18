Huelga de Air Canada: cómo puedo saber si mi vuelo se verá afectado

La reciente huelga de Air Canada, anunciada el 16 de agosto de 2025, ha generado incertidumbre entre los pasajeros que tienen viajes reservados con esta aerolínea.
La acción laboral, liderada por el sindicato CUPE, ha llevado a la suspensión de las operaciones regulares de Air Canada, afectando a miles de viajeros.
A continuación, respondemos las preguntas clave para ayudarte a navegar esta situación: cómo saber si tu vuelo está cancelado, qué hacer si no recibes notificaciones, cómo proceder si tu vuelo es cancelado y cómo obtener un reembolso o reprogramar tu viaje.
¿Cómo saber si mi vuelo fue cancelado?
Air Canada ha establecido un protocolo para informar a los pasajeros sobre el estado de sus vuelos. Si tu vuelo se ve afectado, la aerolínea te notificará directamente a través de correo electrónico o mensaje de texto, utilizando la información de contacto proporcionada al momento de la reserva.
Para asegurarte de recibir estas notificaciones, verifica que tus datos estén actualizados en la confirmación de tu reserva o en la pestaña "Viajes" de la aplicación móvil de Air Canada.
Además, puedes consultar el estado de tu vuelo en tiempo real en los siguientes canales:
- Sitio web oficial: Visita el micrositio habilitado por Air Canada y accede a la sección de estado de vuelos.
- Aplicación móvil de Air Canada: Descarga la app para verificar actualizaciones al instante.
- Correo no deseado: Revisa tu carpeta de spam o correo no deseado, ya que las notificaciones podrían llegar allí.
¿Qué pasa si no me notifican nada sobre mi vuelo?
Si no has recibido ninguna notificación de Air Canada, no te presentes en el aeropuerto a menos que tengas una reserva confirmada con otra aerolínea. La aerolínea ha recomendado encarecidamente evitar los aeropuertos debido al alto volumen de cancelaciones y la incapacidad de sus agentes para ofrecer información adicional a la disponible en línea.
Para verificar el estado de tu vuelo, sigue estos pasos:
- Ingresa al sitio de Air Canada o usa la aplicación móvil para consultar tu itinerario.
- Si tu vuelo aparece como operativo y no has recibido notificaciones, dirígete al aeropuerto con la antelación recomendada: 2 horas para vuelos domésticos y 3 horas para vuelos internacionales.
- Si tienes dudas y tu reserva fue hecha a través de una agencia de viajes, contáctalos directamente.
Air Canada ha enfatizado que los agentes en aeropuertos y centros de contacto no tienen acceso a información adicional sobre disponibilidad de vuelos, por lo que se recomienda usar las herramientas en línea para gestionar tu reserva.
¿Cómo proceder si cancelan mi vuelo?
Si tu vuelo es cancelado, Air Canada te notificará por correo electrónico o mensaje de texto y trabajará para reubicarte en el próximo vuelo disponible, incluyendo opciones con más de 120 aerolíneas asociadas, tanto nacionales como internacionales.
Sin embargo, debido a la alta demanda en la temporada de verano, las opciones de reubicación pueden ser limitadas.
Tus opciones si tu vuelo es cancelado incluyen:
- Reprogramar tu viaje: Puedes cambiar tu vuelo sin costo adicional para viajar entre el 23 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, siempre que tu boleto haya sido comprado antes del 17 de agosto de 2025. Esto aplica tanto a boletos de Air Canada como a recompensas de Aeroplan. Puedes gestionar el cambio en la página de reservas de Air Canada o a través de tu agencia de viajes.
- Cancelar y obtener un reembolso o crédito: Si prefieres no viajar, puedes cancelar tu reserva y solicitar un reembolso por la parte no utilizada de tu boleto o un crédito para viajes futuros en tu Billetera AC o como Crédito para Viajes Futuros. Esto aplica a boletos comprados antes del 15 de agosto de 2025 para viajes entre el 18 y el 21 de agosto.
Si ya iniciaste tu viaje y tu itinerario cambia, Air Canada explorará opciones para mantenerte en ruta, incluyendo reubicaciones con otras aerolíneas. Mantén actualizada tu información de contacto para recibir estas actualizaciones.
¿Cómo obtener un reembolso o una nueva fecha de viaje?
Air Canada ha implementado una política de cortesía flexible para pasajeros afectados por la huelga. Aquí te explicamos cómo proceder:
- Reembolso: Si tu vuelo es cancelado, puedes solicitar un reembolso completo por la parte no utilizada de tu boleto, independientemente del tipo de tarifa, siempre que se haya comprado antes del 15 de agosto de 2025 para viajar entre el 18 y el 21 de agosto. Para gestionar el reembolso, visita la página de reservas de Air Canada.
- Reprogramación: Puedes cambiar tu vuelo sin costo para viajar entre el 23 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, en la misma cabina, sujeto a disponibilidad. Si tu boleto fue no reembolsable, puedes cancelarlo y recibir el valor no utilizado como crédito en tu Billetera AC o como Crédito para Viajes Futuros.
- Vuelos con otras aerolíneas: Si Air Canada te reubica en otra aerolínea y viajas en una cabina inferior (por ejemplo, de Clase Ejecutiva a Económica), recibirás automáticamente un reembolso por la diferencia de tarifa. Si tú mismo reservas con otra aerolínea, solo serás elegible para un reembolso del vuelo cancelado de Air Canada, no por diferencias de cabina con la nueva aerolínea.
Consideraciones adicionales
Bajo el Reglamento de Protección de Pasajeros de Aerolíneas de Canadá, las interrupciones laborales se consideran fuera del control de la aerolínea, por lo que no hay derecho a compensación adicional por gastos imprevistos como hoteles o comidas.
Para más detalles, revisa las preguntas frecuentes en el micrositio habilitado por Air Canada y mantente atento a las actualizaciones. Evita contactar a los centros de atención de Air Canada a menos que no puedas gestionar tu reserva en línea, ya que están manejando un alto volumen de solicitudes.