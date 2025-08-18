FOTOS de las dramáticas inundaciones en Pakistán; contabilizan 300 personas muertas

Pakistán se ha visto envuelto en lluvias monzónicas intensas que han causado estragos en el norte del país. En lo que va de agosto, los pakistaníes han vivido precipitaciones, inundaciones y derrumbes provocados por las torrenciales precipitaciones que azotan a todo el territorio. Las autoridades ya han reportado más de 300 muertes e infinidad de derrumbes y daños irreparables, tanto en los hogares como en las personas.

Las redes sociales y algunas de las agencias más importantes de noticias han cubierto las inundaciones en Pakistán dejando muestra de la devastación en algunas partes del país asiático. De acuerdo con los informes, las zonas más afectadas son Khyber Pakhtunhkwa, para ser más precisos el distrito de Buner, con cerca de 180 muertos y 31 desaparecidos.

Las inundaciones se llevan todo a su paso | AFP

En las imágenes y videos que se han compartido se puede ver como el agua empieza a arrasar con bastante fuerza todo lo que se encuentra a su paso. En los videos de TikTok y otras redes sociales se observa como llegan las fuertes corrientes de agua y derrumban casas, arrastran coches y desaparecen personas.

Las fuertes lluvias comenzaron desde junio | AFP

Las Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA) han extendido su pronóstico de fuertes lluvias en el país hasta el próximo 21 de agosto, por lo que los pakistaníes deberán estar preparados para evacuar sus casas y buscar lugares donde se puedan poner a salvo de las inundaciones y las precipitaciones monzónicas que azotan al norte del territorio asiático.

Se han registrado más de 300 muertos por las inundaciones en Pakistán | AFP

¿Cuál es el distrito más afectado por las inundaciones en Pakistán?

De acuerdo con información presentada por la PDMA, el distrito de Buner es el más afectado. Los deslizamientos de tierra y las olas mortíferas han acabado con edificios completos, casas, coches y con más de 300 personas muertas y centenares de desaparecido en los últimos días.

El distrito de Buner se encuentra a tres horas y media en coche al norte de la capital de Pakistán, Islamabad. Entre los principales puntos a conocer de este distrito se encuentra el Santuario de Pir Baba, un santo sufí; además de contar con una gran historia, ya que se dice que los ejércitos de Alejandro Magno pasaron por ahí. Otro detalle importante de Buner es que representa el 68 por ciento de la reserva de mármol de todo Pakistán.

Las persons de Buner han sido las más afectadas | AFP

¿Cuándo pararán las fuertes lluvias en Pakistán?

El Sistema Meteorológico advierte de la llegada de tres nuevas temporadas de lluvias monzónicas, por lo que se espera que se viva un aumento en la intensidad de hasta un 50 por ciento, según datos recogidos por la cadena de televisión local SAMAA. Esto hace que las autoridades nacionales empiecen a movilizarse para ayudar a poner a salvo a la mayor cantidad de personas que se encuentran en las posibles zonas donde se vivirá con más intensidad las próximas lluvias torrenciales.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ya se pronunció ante las imágenes y videos en los que se muestran las fuertes inundaciones, derrumbes y estragos que han dejado a su paso las inundaciones en la zona norte de Pakistán. Se tiene que mencionar que las inundaciones no solo se han presentado en este país, ya que también la India se ha visto afectada por las lluvias monzónicas. Las autoridades ya instalaron campamentos y movilizaron camiones con ayuda | AFP

Las autoridades ya movilizaron ayuda a los desplazados

De acuerdo con informes de las autoridades, ya se han movilizado camiones de suministros básicos y se establecieron campamentos médicos para que las personas que tuvieron que abandonar sus casas puedan obtener comida y ayuda especializada en caso de requerirla por alguna lesión.

Entre los puntos que destacó Ishaq Dar, vicepresidente ministro y ministro de Asuntos Exteriores, socorristas y voluntarios civiles y militares ya se han movilizado para hacer maniobras de rescate. La idea es poder poner a la mayor cantidad de personas a salvo debido a que se tiene previsto que las precipitaciones monzónicas continuarán.