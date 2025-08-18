Choca camioneta contra restaurante en Texas e influencers se salvan de milagro VIDEO

Parecía un día más en la carrera de la influencer gastronómica Nina Unrated y su colega, Patrick Blackwood, quienes disfrutaban una comida en un restaurante de Houston, Texas, pero un accidente improbable estuvo a punto de cambiar sus vidas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 17 de agosto, cuando la pareja grababa un video en el restaurante CuVee's Culinary Creations de la ciudad texana y el conductor de una camioneta perdió el control de su unidad, impactándose directamente donde se encontraban los influencers.

Las imágenes, compartidas por la propia Nina Unrated en sus redes sociales, muestran cómo volaron cientos de vidrios en torno a ella y a su acompañante, quienes sorprendentemente resultaron solo con lesiones menores.

“Estoy más que agradecida de seguir viva luego que una camioneta se impactó contra la ventana en CuVee’s Culinary Creations en Houston, Texas. Lo golpeó directamente a su izquierda, mientras él se encontraba a mi derecha y probaba una deliciosa hamburguesa de salmón. No sé cómo, pero sobrevivimos.

La influencer compartió imágenes de su lesiones. Foto: Instagram / Nina Unrated

“Esta experiencia me mostró lo que importa realmente, la vida es muy corta para estar enojada o con rencores. Dejar ir, perdonar, vivir el ahora y celebrar a quienes te rodean, porque cualquiera podría ser tu última cena”, escribió.

De acuerdo con los informes policiales, el responsable de los hechos asistiría a un evento privado en el restaurante. Como no se encontraba bajo el influjo de ninguna sustancia, se cree que todo fue un desafortunado accidente.