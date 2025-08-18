Caso Valeria Afanador: ofrecen recompensa de 70 millones para localizar a niña que desapareció durante clases

Valeria Afanador es una niña de 10 años de edad que desapareció durante el horario escolar en Río Frío, del municipio Cajica, Colombia, su familia ha desplegado una intensa búsqueda con el objetivo de hallarla con vida, buscando que vecinos y la comunidad se una a estas jornadas.

Ella fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto en la mañana dentro del sector Bebedero, su familia destaca que ella es una niña con rasgos de síndrome de dawn la principal seña para identificarla, ahora las dependencias de gobierno se pronuncian por el caso lanzando un nuevo aviso.

El Instituto de Bienestar Familiar de Colombia, así como autoridades municipales dieron a conocer que la familia incremento la recompensa que ofrecen por ayudar a dar con su paradero, ahora darán hasta 70 millones de pesos a quien pueda aportar lo necesario para hallarla con vida.

Principalmente habían lanzado la oferta económica de 50 millones de pesos colombianos con la leyenda: "Con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca se dispone una recompensa. Si la ha visto o tiene información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato a la línea de emergencia.

¡Todos por Valeria!

Acompañamos la movilización en Cajicá por la búsqueda de Valeria Afanador Cárdenas. Queremos que regrese a casa.



uD83DuDCDELlama al 3162743348 o la línea 141 del #BienestarFamiliar.

Difundir es proteger, tu voz puede ser su esperanza.#CompromisoPaís #JuntosYaTiempo pic.twitter.com/P3HKoEpQN7 — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) August 16, 2025

¿Qué pasó con Valeria Afanador, niña desaparecida en Colombia?

“Si alguien ha visto a la niña, si alguien la tiene o sabe algo, por favor repórtelo para que Valeria pueda regresar a casa”, relata la madre quien promete no bajar la guardia en la búsqueda al momento en que la niña lleva 6 días desaparecida.

Los primeros reportes indican que ella desapareció cuando estaba en la escuela Colegio Gimnasio Campestre, sus maestros o cuidadores desconocen lo que ocurrió, una cámara de seguridad de este centro educativo solicitado por la madre de la menor revela un detalle que podría alertar sobre su paradero.

En el clip de tan solo unos segundos se observa a Valeria cerca de una reja que desemboca al río cercano, al verla la policía y el municipio desataron la primer teoría que la menor cayó al cauce del río, sin embargo esto ha perdido fuerza al momento de la búsqueda ya que han navegado sin ninguna señal de la niña.

Foto: ICBF Colombia

Por otro lado, el abuelo de la menor reveló en una entrevista que otorgó a medios locales que un hombre alto y corpulento se la llevó, si bien lo confesó a un periodista es una hipótesis que las autoridades podrían comenzar a investigar.

Su abuelo aseveró que una persona llamó a Valeria para que cruzara la reja, por eso ella se acercó y después desapareció.