Artista tragafuegos se incendia durante espectáculo en celebraciones del barrio Cristo Rey, Colombia | VIDEO

Las festividades del barrio Cristo Rey, en Ocaña ubicadas al Norte del departamento de Santander en Colombia, se vieron interrumpidas por un incidente relacionado con fuego cuando un artista, que formaba parte del programa cultural de celebración, sufrió quemaduras en el rostro tras ejecutar el arriesgado truco de lanzar fuego por la boca.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo, cuando decenas de personas se congregaron en las calles para disfrutar de las actividades organizadas por la comunidad, entre música, bailes y presentaciones artísticas, incluido el espectáculo de fuego.

El artista, inició su número ante la expectación del público, sin embargo, en cuestión de segundos, el acto terminó en tragedia. De acuerdo con los testigos y las grabaciones captadas con teléfonos celulares, el fuego que debía salir de manera controlada se desvió hacia el rostro del artista, alcanzando parte de su cabello y piel.

Las festividades del barrio Cristo Rey continuaron y la entidad del joven artista no ha sido revelada, tampoco se conocen detalles sobre su estado de salud ni si fue atendido, al momento, las autoridades colombianas no han emitido declaraciones sobre los sucesos.

¿Qué hace un artista traga fuego?

Tragafuegos, escupefuegos o lanzafuegos son diferentes nombres que se les da a los artistas que simulan expulsar fuego por la boca, un acto relacionado con actos circenses y espectáculos callejeros que requieren de mucho cuidado y tomar las medidas de seguridad adecuadas para evitar accidentes.

Estos artistas rociaron un líquido inflamable sobre una llama abierta, creando una explosión controlada que parece salir de su boca o terminar en ella, como si la apagara. Este acto requiere de habilidad y precisión, ya que de no tenerlos se podrían provocar diferentes riesgos para el artista y quienes están en el público.

Las quemaduras son un posible riesgo de practicar este acto, además de que a largo plazo se puede provocar irritación de la piel, boca seca, problemas de encías y en casos graves, neumonía química o dificultad respiratoria.

