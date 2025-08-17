Zelensky puede terminar la guerra en Ucrania, si quiere: Donald Trump

Volodimir Zelensky tiene una de las llaves para terminar con la guerra en Ucrania. Al menos eso es lo que piensa Donald Trump, quien platicará con el mandatario ucraniano y con la representante de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.

Mediante su cuenta en la red Truth Social, el presidente de los Estados Unidos señaló que Zelensky debe renunciar a algunas de sus demandas que no sucederán, con el objetivo de lograr una paz duradera en la región.

“El presidente Zelensky de Ucrania puede terminar la guerra con Rusia casi inmediatamente, si él quiere, o puede elegir si quiere seguir peleando. Noticias Relacionadas Trump habría propuesto ceder territorio para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia

Cumbre Trump - Putin: en 5 frases, así se vivió la reunión en Alaska para decidir el fin de la guerra en Ucrania “Recuerden cómo empezó todo. No les devolverán la Crimea que Obama entregó (a Rusia) hace 12 años, ¡sin un solo tiro! Y Ucrania no entrará en la OTAN. ¡Algunas cosas nunca cambian!”, señaló.

Niega Trump haber cedido ante Putin

El presidente norteamericano también señaló que, a pesar de lo que se ha manejado en distintos medios de comunicación, él no considera haber perdido terreno en las negociaciones frente al premier ruso, Vladimir Putin.

“Los hacedores de noticias falsas han dicho por tres días que sufrí una gran derrota al permitir al presidente Vladimir Putin de Rusia tener un encuentro en Estados Unidos. De hecho, a él le habría encantado hacer el encuentro en cualquier otro lugar, y ellos lo saben. “Si hubiésemos tenido ese encuentro en otro sitio, los medios dominados por los demócratas habrían hablado sobre lo mal que resultó eso, ¡esa gente está enferma!”, detalló.

En su mensaje, Trump señaló que sus adversarios políticos quieren que estalle el crimen en ciudades como Washington D.C., pero aseveró que esto no sucederá y puso como ejemplo el freno en el paso ilegal de personas por la frontera sur.