Volcán hace erupción en el momento EXACTO en que hombre le pide matrimonio a su novia | VIDEO

Con el volcán de Acatenango en Guatemala como telón de fondo, la propuesta de matrimonio de Miss Morgan Alexa (@missmalexa) y su novio alcanzó un clímax ardiente cuando el volcán erupcionó lava justo en el instante en que ella aceptó la propuesta, lo cual fue compartido en redes sociales.

El video, compartido el pasado 6 de junio por Miss Morgan en su cuenta de TikTok, rápidamente se volvió viral, alcanzando al momento 95.9 mil reacciones y más 1,400 mensajes, cautivando a millones de usuarios en todo el mundo, para poder alcanzar la cima y tener esa vista la pareja tuvo que hacer senderismo varias horas.

En las imágenes se observa al novio arrodillándose, con el imponente volcán humeante a sus espaldas, justo cuando Miss Morgan pronuncia el "sí, quiero", una impresionante columna de lava brota del cráter, iluminando la escena con un resplandor rojizo y dorado. La novia, visiblemente sorprendida y emocionada, se lleva las manos a la boca, mientras el volcán parece celebrar con ellos este momento trascendental.

"Creo que los diamantes solo se forman bajo presión", escribió la influencer en la descripción de su video, haciendo referencia a la intensidad y singularidad de su compromiso.

Créditos: TikTok/@missmalexa

Los usuarios no tardaron en expresar su asombro y creatividad, con frases como: "Hasta encendieron la llama del amor", "fuegos artificiales patrocinados por la madre naturaleza, en mi hermosa Guatemala" y "quizá la mejor pedida de matrimonio que he visto en mi vida". Este evento no solo selló el amor de la pareja, sino que también puso de manifiesto la impredecible y asombrosa belleza de la naturaleza guatemalteca.

El volcán Acatenango está ubicado en las comunidades de Chimaltenango y Sacatepéquez, y el tiempo de ascenso es de 5 a 9 horas en promedio, con una dificultad difícil para los amantes del senderismo. Aunque es un volcán inactivo, de acuerdo con la página web del gobierno guatemalteco, es común apreciar fumarolas.

Créditos: volcanacatenango.com.gt

Guatemala, conocido por su rica cultura maya, sus impresionantes paisajes volcánicos y su vibrante biodiversidad, se consolida como un destino de primer nivel, las proyecciones para 2025 son ambiciosas, con la expectativa de recibir 3.4 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 10 por ciento con respecto a 2024.

Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), la primera mitad del año ha sido prometedora, con 1.8 millones de turistas que ya han explorado las maravillas del país.

