Un excursionista sobrevive atrapado detrás de una cascada por dos días: así lo rescató un helicóptero | VIDEO

Ryan Wardwell, un excursionista de 46 años oriundo de Long Beach, California, fue rescatado con vida tras permanecer atrapado durante dos días detrás de una cascada en la peligrosa zona de Seven Teacups, ubicada cerca del río Kern en el Bosque Nacional de Sequoia, a unas dos horas al sur del Parque Nacional de Sequoia.

Este incidente, ocurrido el martes 12 de agosto de 2025, concluyó con una peligrosa operación de rescate, que involucró tecnología avanzada, un equipo especializado y un helicóptero de la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Wardwell, descrito como un escalador y excursionista experimentado, se aventuró el domingo 10 de agosto en Seven Teacups, un área conocida por sus desafiantes cascadas, con la intención de descender en rapel.

Sin embargo, la pesadilla comenzó cuando la fuerza del agua lo desprendió de sus cuerdas de rapel, dejándolo atrapado en una cavidad detrás de una gran cascada. Incapaz de escapar por sus propios medios, Wardwell permaneció en esa precaria situación durante casi 48 horas, enfrentando el rugido constante del agua, la humedad y el aislamiento.

Ryan Wardwell fue identificado como un excursionista experimentado. Foto: Especial

La alerta se disparó cuando Wardwell no regresó a su vehículo la noche del domingo, lo que llevó a su familia a reportarlo como desaparecido el lunes 11 de agosto. La Oficina del Sheriff del Condado de Tulare reaccionó rápidamente, organizando un operativo de búsqueda que incluyó el uso de tecnología infrarroja y sobrevuelos con aeronaves.

Sin embargo, las condiciones del terreno, caracterizado por rocas resbaladizas y fuertes corrientes, junto con la llegada de la oscuridad, obligaron a suspender las labores hasta la mañana del martes.

Fue entonces cuando un equipo de rescate acuático, apoyado por un dron, logró localizar a Wardwell, quien, sorprendentemente, seguía con vida y respondiendo a los llamados de los rescatistas. El rescate requirió la intervención de un helicóptero de la CHP. Un rescatista descendió desde el aire hasta la cavidad donde se encontraba Wardwell, asegurándolo con cuerdas antes de que ambos fueran izados a un lugar seguro.

Videos difundidos por la Oficina del Sheriff en redes sociales muestran la precisión y el riesgo de la maniobra, con el helicóptero maniobrando sobre el rugiente caudal de la cascada. Wardwell, aunque exhausto, presentaba heridas menores y síntomas de deshidratación, pero fue atendido en el lugar por paramédicos y posteriormente reunido con su familia.

La zona de Seven Teacups es conocida por su peligrosidad y ya ha sido escenario de incidentes fatales: en agosto de 2024, tres personas perdieron la vida en un accidente en la misma región. Wardwell, ahora en recuperación, no ha hecho declaraciones públicas, pero su familia agradeció a los rescatistas por su apoyo.