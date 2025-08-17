Sujeto invita a mujer que conoció en aplicación de citas a su departamento y le quita un ojo

El 14 de agosto de 2025, el fiscal de distrito del condado de Orange, en Estados Unidos, David M. Hoovler, dio a conocer la acusación formal de Reggie Florence, de 28 años, residente de Middletown, imputándole cargos de intento de asesinato en segundo grado y dos cargos de agresión en primer grado.

Estos cargos se derivan de un ataque con arma blanca extremadamente violento que tuvo lugar el 3 de agosto de 2025 en la ciudad de Middletown, del estado de Nueva York. Según la información detallada en los documentos judiciales, el encuentro entre Florence y la víctima se originó a través de una aplicación de citas, una circunstancia cada vez más común en la sociedad actual.

Florence, con un presunto engaño, convenció a la víctima para que acudiera a su residencia en Middletown bajo el pretexto de ofrecerle un masaje, una vez dentro de la vivienda, la situación escaló de manera aterradora. Florence agredió a la víctima de forma brutal, apuñalándola repetidamente en la nuca con un cuchillo de cocina de gran tamaño.

A pesar de los desesperados intentos de la víctima por defenderse del ataque, Florence persistió en su agresión, propinándole múltiples puñaladas en diversas partes del cuerpo, incluyendo los ojos y el torso. Las lesiones resultantes fueron catastróficas, causando a la víctima heridas de extrema gravedad y la pérdida de uno de sus ojos, un testimonio desgarrador de la violencia del ataque.

Detienen al sospechoso, espera su condena

Tras ser alertados, los agentes de policía llegaron al lugar de los hechos y encontraron a Florence en un forcejeo con el cuchillo junto a la víctima, lo que indica la inmediatez y la naturaleza del ataque. Tras su detención, las autoridades realizaron un registro exhaustivo de la escena, en las proximidades del lugar del crimen, se recuperaron un trapeador, un cubo y lejía.

La presencia de estos objetos sugiere la posibilidad: una presunta intención por parte de Florence de limpiar la evidencia del brutal ataque, lo que añadiría un elemento de premeditación a sus acciones. Florence fue procesado en el Tribunal del condado de Orange el jueves 14 de agosto de 2025.

Durante la comparecencia, se le impuso una fianza considerablemente alta: 500,000 dólares en efectivo, 1,000,000 con garantía total o 2,000,000 con garantía parcial. Dada la gravedad de los cargos y el riesgo percibido, fue enviado nuevamente a la cárcel del condado de Orange. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 28 de agosto de 2025, fecha en la que se espera que el proceso legal avance.

"Es un milagro que las inquietantes acusaciones en este caso no resultaran en la muerte de la víctima. Afortunadamente, la rápida respuesta de las fuerzas del orden no solo garantizó la supervivencia de la víctima, sino que este presunto agresor violento fuera detenido de inmediato. Mientras la víctima continúa recuperándose de las lesiones que le cambiaron la vida, buscaremos que este acusado rinda cuentas por sus atroces crímenes", dijo Hovler.

