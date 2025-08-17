Revelan audios del piloto antes de estrellarse en una avioneta en Medellín: “No voy a alcanzar a llegar”

El pasado viernes 15 de agosto, una avioneta Ibis GS-700 Magic de matrícula HJ428 que había partido de Tolú en Sucre y estaba por llegar al Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, se estrelló cerca de la estación Estadio del metro de la ciudad de Medellín y la Unidad Deportiva Atanasio Girardot a las 3:25 pm, exactamente en un parque ubicado en carrera 71 con calle 47.

En el aparatoso accidente resultaron heridas dos personas, una mujer de 61 años y un hombre de 50, ocupante y piloto respectivamente, por lo que ella fue remitida a la Clínica CES y él a Las Américas.

El hombre presentó lesiones en la cabeza y en el pecho, mientras que la pasajera traumas en la cara; sin embargo, tras el siniestro ocurrido en la vía pública, un par de personas se acercaron y robaron los celulares de ambas personas lesionadas, así como otras pertenencias, por lo que causó indignación entre usuarios de redes sociales y otras personas que se encontraban en la zona el día del accidente.

Aunque la avioneta se estrelló, no se incendió; sin embargo, la mujer de la cual no se ha dado a conocer su identidad, se encuentra en estado crítico y bajo vigilancia intensiva, debido a los politraumatismos que sufrió en el percance aéreo, además fue sometida a una cirugía.

Diversas personas intentaron ayudar, pero otras robaron objetos de los lesionados. Foto: X/Colombia oscura

¿Cuáles fueron las causas del accidente donde se estrelló la avioneta en Medellín?

De acuerdo con medios colombianos, la torre de control del aeropuerto informó que el piloto habría reportado fallas mecánicas en el motor de la avioneta, antes de que se estrellara en un parque del barrio Estadio, en la comuna 11, Laureles-Estadio; sin embargo, esto no se ha confirmado por las autoridades.

Una de las hipótesis que maneja la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) es "la aeronave HJ 428 presentó una falla en vuelo e intentó un aterrizaje de emergencia en el departamento de Antioquia (...) De manera articulada, la Aeronáutica Civil activó procedimientos con equipos de Salvamento (SAR) y Bomberos Aeronáuticos, quienes se desplazaron al lugar”, señaló en un comunicado.

La avioneta cayó en un parque del barrio Estadio. Foto:X/Captura de pantalla

Revelan audios de los últimos momentos del piloto de la avioneta que se estrelló en Medellín

Antes de que la avioneta se estrellara, el piloto intercambió algunos mensajes con la torre de control Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, en donde se evidenció su angustia y preocupación:

“Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?”, señaló el piloto antes del siniestro.

“Aprobado, autorizado aterrizar”, le contestaron desde la torre de control, y le ofrecieron detalles sobre la dirección de los vientos.

"Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al estadio", dijo el piloto alarmado.

"¿En el Estadio? Quedo atenta a la frecuencia para cualquier información", respondieron en la torre de control.

Publican audio y video del choque de avioneta en Medellín

Habitantes de la zona, así como transeúntes compartieron a medios locales detalles del siniestro, destacando el estruendo que se escuchó tras el impacto y lo cercana a la tierra que se encontraba la avioneta previo al accidente. Al lugar acudieron tres unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

Además, en redes sociales se ha comenzado a difundir un video del momento exacto en que se estrella la avioneta, de matrícula HJ428, haciendo que automóviles y personas corrieran a ver lo ocurrido.

En videos que circulan en plataformas digitales como X, antes Twitter, se puede apreciar también que algunas personas intentaron ayudar levantando un ala del avión, mientras que diversos rescatistas realizaban sus labores en la intersección de la calle 47 con carrera 72.