Retiran de forma URGENTE una FAMOSA marca de QUESO de todas las tiendas por contaminación con ratas

Autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que, actualmente, están retirando del mercado varios quesos debido a posibles riesgos para la salud. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), al menos, cinco productos de diferentes marcas están contaminados con bacterias peligrosas y condiciones de producción inadecuadas.

En un primer comunicado, la FDA explicó que la primera alerta vino de la cadena Wegmans Food Markets, que de manera voluntaria retiró de sus estantes cuatro de sus quesos:

Wegmans Medium Camembert Wegmans Assorted Cheese Flight Wegmans Grilled Camembert with Tapenade and Roasted Tomatoes Wegmans Brie con manzana acaramelada y nueces pecanas

Todos estos productos compartían una posible contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria capaz de provocar una infección grave llamada listeriosis. La empresa se enteró del peligro después de ser notificado por su proveedor francés sobre tres envíos que tenían esta contaminación. Ante esa información, la empresa decidió actuar de inmediato para evitar que los consumidores sufrieran algún daño.

Estos quesos se habían vendido en las secciones de lácteos de todas las tiendas Wegmans en Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Washington D. C., del 1 de julio al 12 de agosto de 2025.

¿Qué quesos fueron retirados del mercado por contaminación con ratas?

No se recomienda comprar estos alimentos | Archivo

El segundo caso involucra a la marca Quesito El Establo, con sede en New Hampshire, la cual también retiró uno de sus productos, un queso denominado Quesito Colombiano. La decisión se tomó tras una investigación que detectó condiciones insalubres en las instalaciones de producción, incluyendo presencia de roedores y falta de control en la higiene.

La autoridad advirtió que estas condiciones aumentaban el riesgo de contaminación por salmonela, otra bacteria que provoca diarrea con sangre, calambres estomacales y fiebre. El producto se distribuyó principalmente en tiendas de Massachusetts orientadas a clientes hispanos y tenía fecha de caducidad del 22 de agosto de 2025 o anterior.

¿Qué es la salmonela?

Las personas más vulnerables pueden necesitar hospitalización | Freepik.

La salmonela es una de las principales causas de infecciones transmitidas por alimentos en el mundo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que cada año provoca alrededor de 1,3 millones de casos de enfermedad, más de 26 mil hospitalizaciones y aproximadamente 400 muertes en Estados Unidos.

Los síntomas aparecen entre seis horas y seis días después de ingerir alimentos contaminados y pueden durar varios días. En la mayoría de los casos, las personas se recuperan sin tratamiento médico especializado, pero en personas vulnerables como niños pequeños, adultos mayores o quienes tienen un sistema inmune débil, la salmonela puede complicarse y generar cuadros severos.

¿Qué es la listeria?

No se aconseja consumir estos productos | Freepik.

Por su parte, la listeria, vinculada a los quesos de Wegmans, es menos común pero más peligrosa. Según datos de los CDC, alrededor de 1600 personas en Estados Unidos contraen listeriosis cada año y cerca de 260 fallecen. La bacteria puede encontrarse en suelos, agua, vegetación en descomposición y animales, y tiene la particularidad de resistir la refrigeración, lo que significa que puede sobrevivir incluso en alimentos almacenados en frío.

Entre los síntomas más comunes están diarrea intensa, dolores musculares, fiebre y en casos graves, confusión, convulsiones o abortos espontáneos en mujeres embarazadas. En personas con defensas debilitadas, la infección puede expandirse al sistema nervioso central y poner en riesgo la vida.

¿Qué hacer en caso de haber comprado los quesos contaminados?

Las autoridades sanitarias recomiendan que los consumidores que tengan alguno de estos quesos en casa los descarten de inmediato o los devuelvan al lugar donde los adquirieron. También señalan la importancia de limpiar con cuidado los refrigeradores y superficies donde se almacenaron los productos, ya que bacterias como la listeria pueden sobrevivir en ambientes húmedos.

En caso de haber consumido el producto y presentar síntomas como fiebre, diarrea o malestar estomacal, lo mejor es acudir a un médico y mencionar la exposición a los quesos retirados.

Aunque no se han registrado casos de enfermedad relacionados con estos productos, las autoridades señalan que lo mejor en estos casos es actuar con precaución. En este sentido, se exhorta a las personas que compraron estos quesos a no consumirlos, devolverlos a la tienda y, en caso de presentar síntomas, buscar atención médica.