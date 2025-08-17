Policía detiene a Pikachu, un oso y un labubu durante manifestación

Un oso polar, Pikachu y hasta un labubu figuran entre los más recientes detenidos por una manifestación de apoyo a una líder prorrusa, condenada recientemente a siete años de prisión en Moldavia.

Los hechos ocurrieron en la capital del país de Europa del Este, Chisinau, donde decenas de jóvenes protestaban por el encarcelamiento y condena de Yevgenia Gutsul, quien lidera la región de Gagauzia.

A Gutsul se le ha vinculado con un movimiento prorruso, el cual es contrario al actual gobierno moldavo, más alineado con la política europea, por lo que fue detenida y condenada a siete años de prisión.

La protesta, realizada durante la tarde del pasado 16 de agosto, se desarrolló de manera pacífica, aunque las autoridades locales tuvieron que intervenir para desalojar a los manifestantes y capturaron a algunos de ellos.

Pikachu se vuelve icono en protestas

Sin embargo, no es la primera vez en el año en la que el popular personaje es “detenido” por participar en manifestaciones. En marzo pasado, durante una protesta en contra del gobierno local, un joven disfrazado de Pikachu fue arrestado en Turquía.

Hasta el momento, medios locales no tienen información sobre las identidades de las personas disfrazadas, ni si han sido liberadas o acusadas de algún crimen por las autoridades moldavas.