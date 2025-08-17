Mujer pierde el 95% de su piel por tomar ibuprofeno sin receta, este fue el extraño síndrome que le ocasionó

Aleshia Rogers, una madre de tres hijos de 27 años de Nebraska, Estados Unidos, compartió su experiencia al quedar en coma durante 21 días debido a una rara y grave reacción al ibuprofeno, un medicamento para el dolor de venta libre, que provocó que su piel se desprendiera en láminas.

De acuerdo con el testimonio de Roger, tras el nacimiento de su tercer hijo Jaxon por cesárea, comenzó a tomar dos tabletas diarias de ibuprofeno, un medicamento que había utilizado durante años para aliviar sus cólicos menstruales. Sin embargo, después de tres semanas, desarrolló síntomas similares a los de la gripe, como fiebre y ardor al tragar, además de un sarpullido en el pecho y ojos hinchados.

Inicialmente, en urgencias le diagnosticaron conjuntivitis y la enviaron a casa, al día siguiente, su rostro se hinchó y tuvo dificultades para respirar, y sus ojos se cerraron por completo, en una segunda visita al hospital resultó en un diagnóstico erróneo de escarlatina y la enviaron de nuevo a casa.

La reacción al medicamento hizo que sus ojos se hincharan aún más, el sarpullido se extendió por su cuerpo y su piel comenzó a desprenderse, a pesar de sus síntomas, le aconsejaron seguir tomando el analgésico. En cuestión de horas, desarrolló ampollas ardientes en la cara, ojos y pecho, lo que intensificó el desprendimiento de piel.

Finalmente, fue hospitalizada y le diagnosticaron síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y, posteriormente, necrólisis epidérmica tóxica, afecciones que los médicos vincularon con el ibuprofeno, su estado empeoró a sepsis e insuficiencia orgánica múltiple, lo que llevó a los médicos a inducir un coma del que no despertará en tres semanas, por ciento.

Durante este tiempo, perdió el 95 por ciento de su piel y su familia fue informada de que tenía solo un 10 por ciento de posibilidades de sobrevivir. Esto sucedió en 2020, cinco años después, Aleshia sigue recuperándose de las complicaciones a largo plazo del SSJ.

Síndrome de Stevens-Johnson

El síndrome de Stevens-Johnson es una enfermedad cutánea rara en la que el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada a un desencadenante, como el ibuprofeno, atacando la piel sana, los párpados y los genitales.

Este síndrome suele comenzar con síntomas similares a los de la gripe (fiebre alta, dolor de garganta, dolor articular), seguidos de un sarpullido rojo o morado que se extiende por el cuerpo y forma ampollas que dejan llagas dolorosas, afecta también las membranas mucosas internas, como las del sistema digestivo, la nariz, la boca y los genitales. Sin tratamiento, la enfermedad es potencialmente mortal, con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 10 por ciento.

