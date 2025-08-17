Muere hombre tras ser picado por una araña venenosa que compró por internet, era su mascota

Un hombre de 34 años de edad murió tras recibir una mordedura de una araña que había comprado como mascota semanas antes a través de internet, la víctima identificada como Mark Anthony Kirby recibió el ataque y terminó sin vida una semana después del suceso.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto fecha en que falleció tras días de sentirse enfermo y con síntomas raros que había relatado a su familia, temperatura fluctuante, dolores en el cuerpo principalmente en las extremidades y dificultad para respirar.

El hombre era un padre de familia, su expareja y hermana dieron a conocer que él tenía una obsesión peculiar con las arañas y en medio de esa nueva afición narró que tenía un miedo a los insectos por lo que el superar esa fase le parecía emocionante, allí fue cuando decidió comprar una araña venenosa.

Familia llamó al 911 para intentar ayudarlo

Kayleigh Gill reveló en entrevista que estaban en Escocia y estaba "haciendo bromas" en una comida que tuvieron por lo que no tomaron en serio los síntomas que alertaban del peligro, sin embargo al llegar a casa los síntomas referidos incrementaron y ahí intentaron ayudarlo.

Kat llamó al 911 para solicitar ayuda pero en el momento en que se trasladaban los equipos de emergencia, el hombre terminó desmayado tras no poder respirar correctamente.

Los paramédicos llegaron a atender la emergencia, sin embargo no pudieron salvarlo ya no contaba con signos vitales.

Despiden a hombre muerto tras mordedura de araña venenosa

Después de que se reportara su muerte, Kayleigh reveló que él era un hombre muy sociable, cariñoso y divertido, la gente lo reconocía por ser extrovertido.

"Fue un padre brillante para nuestros dos hijos y siempre fue el alma de la fiesta", expresó.

En su mensaje contó que en internet él había comprado alrededor de cinco arañas, "estaba obsesionado con ellas", consideraba que los había comprado porque cuando estaban juntos le daban miedo los insectos y priorizaba a sus hijos ahora que vivía solo se acompañaba.

Si bien la familia apunta a que la mordedura de araña es de las principales causas, no han determinado la autopsia, solo tienen de prueba los síntomas que se desarrollaron durante una semana y media, él no fue al hospital y eso pudo salvar su vida.

Kayleigh recordó que le insistía en el cuidado pues eran buenos amigos, ya que para tener ese tipo de arañas se requieren licencias