Migrante que arrojó café hirviendo a un bebé, huyó a China y se niegan a extraditarlo

A un año de la búsqueda intensa de Australia de un hombre que arrojó café hirviendo a un bebé que paseaba en Hanlon Park junto a su madre, nuevos datos se revelaron este domingo tras el hallazgo del probable responsable quien presuntamente huyó a China tras atacar al menor escondiéndose de la ley.

El caso generó un debate en redes sociales y una ola de indignación al ser captado en un video que se convirtió en viral en 2024 donde se observa su acercamiento a la familia y el como vierte su termo que contenía café hacía el cuerpo del bebé identificado como Luka.

En el año del ataque se dio a conocer que el hombre era una persona migrante originaria de China y había atacado al bebé presuntamente tras un ataque de ira después de que le negaran la visa para permanecer en el país, tras el acto huyó a su país donde se recluyó alejándose de las autoridades australianas que lo buscaban para efectuar el castigo.

Hombre es perseguido por las cámaras de vigilancia Foto: @QldPolice

Buscan cadena perpetua para chino que arrojó café al cuerpo de un bebé

Al localizarlo, han instado al gobierno de China la extradición del hombre por el delito por el que es requerido en el país al causar lesiones corporales graves, que implicaría una pena máxima, es decir cadena perpetua.

Uno de los comisionados de Australia a cargo del caso reveló a medios de comunicación locales que siguen en curso las investigaciones tras este accidente

“Esto no es algo que hayamos dejado de lado; fue una infracción muy grave y estamos trabajando duro para solucionarlo (...) Lo que puedo decir es que seguimos trabajando con nuestros socios internacionales para avanzar en este asunto y llegar a una solución”, dijo.

Pese a esto, el gobierno de China ha externado que de acuerdo con la Ley nacional es imposible dar continuidad al proceso por impedimento de su seguridad, que impide que sus ciudadanos sean extraditados al extranjero para sus procesos.

Por lo revelado no importa lo que la Policía de Queensland proporcione sobre el sospechoso o el tipo de delito, no podrían confirmar la medida. "Hay conversaciones en curso entre Australia y China en relación a este asunto", revelaron.