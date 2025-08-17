Localizan sin vida a Sheyla Gutiérrez, latina desaparecida en Estados Unidos, sospechan de su esposo

Sheyla Gutierrez, una mujer peruana de 33 años de edad con reporte de desaparición fue hallada sin vida en Estados Unidos este domingo 17 de agosto. Las autoridades confirmaron el hallazgo de sus restos después de que su familia señalara a su expareja como el principal sospechoso.

Tras dar a conocer el hallazgo, su esposo, Josimar Cabrera Cornejo llegó al aeropuerto de Perú junto a sus tres hijos, en medio de las investigaciones fue detenido como el principal sospechoso, sin embargo lo liberaron horas después por falta de denuncias en su contra o algún elemento que lo implicara.

Hasta el momento, no han revelado la causa exacta de la muerte de Sheyla, sin embargo previo a su desaparición se detalló que ella lo denunciaría por agresiones y violencia doméstica, después de esto desapareció el pasado 9 de agosto junto a sus hijos alertando a la familia y autoridades por el temor a que corriera peligro.

Pareja de Sheyla y sus tres hijos arriban a Perú tras hallazgo

Josimar Cabrera, el principal sospechoso de la desaparición de su pareja, Sheyla Gutiérrez, llegó al Perú y fue detenido por la Policía. Junto a él, llegaron sus 3 hijos. Hasta ahora no se sabe nada de la mujer peruana desaparecida repentinamente en los Estados Unidos.

El Ministerio de la Mujer de Perú, de su país de origen acompañó a la familia en el caso y aseveró que buscará las medidas necesarias para brindar soporte a los padres de ella y garantizar el bienestar de los hijos que llegaron a Perú.

"A través del Programa Nacional Warmi Ñan, continúa acompañando a la familia de Sheyla Gutiérrez, reportada como desaparecida en Estados Unidos. Hoy, tras la llegada al país de sus tres hijos y de su esposo", se lee en un posteo.

A la llegada como parte de la investigación, la Policía de Perú detuvo a Josimar por ser el principal sospechoso de la desaparición y localización sin vida de la mujer peruana, mientras que resguardaron a los menores de edad.

El MIMP, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, continúa acompañando a la familia de Sheyla Gutiérrez, reportada como desaparecida en Estados Unidos. Hoy, tras la llegada al país de sus tres hijos y de su esposo, un equipo especializado brinda soporte a los padres de…

Familia de Sheyla acusa a su pareja del feminicidio

Familia de Sheyla confirmó la muerte a través de redes sociales condenando la actuación de las autoridades quienes liberaron al presunto responsable, ellos insisten en que él la asesinó o podría estar implicado, el sábado 9 de agosto fue la última vez en que ella se comunicó con su madre.

Su hermano Jessy Gutiérrez confirmó la muerte rechazando la versión que ofreció el Ministerio de la Mujer y lo grave que podía ocurrir para la investigación de su hermana.

"Confirmamos el tuit que, ya teníamos conocimiento desde ayer, emitido por el Ministerio de la Mujer. Lamentamos profundamente su publicación, pues ha puesto en riesgo la investigación que se viene desarrollando en Estados Unidos y también el trabajo que se realiza en el Perú", dijo en entrevista a medios locales.

Aunado a la denuncia que realizaría la hermana, un video de cámara de seguridad que captó al esposo sacando un bulto tapado entre bolsas levantó sospechas por alterar la escena, horas después hallaron a la joven.