Esto cuesta ver el eclipse solar más largo del siglo si viajas desde México

En 2027, el lunes 2 de agosto, ocurrirá uno de los eventos astronómicos más esperados por la comunidad científica y también por el público en general; se trata del eclipse total solar más largo del siglo, el cual tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, algo inusual para este tipo de fenómenos, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos.

En abril de 2024, los mexicanos tuvimos la oportunidad de presenciar un eclipse de sol que pudo verse en su totalidad en algunas regiones de Sinaloa, Durango y Coahuila, y aunque el entusiasmo por un nuevo eclipse ha despertado la esperanza de observar nuevamente un fenómeno de este tipo, lo cierto es que el de 2027 no será visible en México. Sin embargo, estás a buen tiempo de planear un viaje a alguno de los países de África, Asia o Europa donde se podrá ver en su totalidad; aquí te compartimos los costos.

El eclipse más largo del siglo de 2027 se podrá ver de manera total en algunas regiones del sur de España, como Cádiz, Tarifa, Ceuta y Melilla; en países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, y en regiones del Medio Oriente como Arabia Saudita, Sudán, Yemen y Somalia.

El eclipse de 2027 tendrá una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, algo inusual para este tipo de fenómenos. Foto: Pixabay

¿Cuánto cuesta un viaje para ver el eclipse?

Si planeas viajar desde México a alguna de las regiones donde será visible la totalidad del eclipse, estos son los costos aproximados de un viaje redondo en avión para una persona, desde la Ciudad de México, con base en la información de plataformas electrónicas de viajes y consulta de precios como Skyscanner, Expedia, Booking, entre otras.

Toma en cuenta que las aerolíneas suelen vender sus vuelos cerca de 11 a 12 meses de anticipación, por lo que aún no hay tarifas definitivas para 2027 aún, sin embargo, esta información, elaborada con base en referencias actuales del verano y los precios más accesibles saliendo el 30 de julio y regresando el 5 de agosto, te permitirá estimar un presupuesto.

Si quieres ver el eclipse en España

Volando a Sevilla, Andalucía : entre 22,000 y 26,000 pesos

: entre y Volando a Málaga, Andalucía : entre 22,000 y 28,000 pesos

: entre y Volando a Gibraltar: entre 41,000 y 55,000 pesos

Si quieres ver el eclipse en Marruecos

Volando a Tánger : entre 25,000 y 30,000 pesos

: entre y Volando a Casablanca: entre 26,000 y 36,000 pesos

Si quieres ver el eclipse en Egipto

Volando a El Cairo . entre 22,000 y 28,000 pesos

. entre y Volando a Luxor: entre 39,000 y 40,000 pesos

Si quieres ver el eclipse en Arabia Saudita

Volando a Jedda : 25,000 pesos

: Volando a Mascate: 22,000 pesos

Antes de viajar para ver el eclipse de 2027, consulta si existen alertas de viaje a los países donde podrá verse en su totalidad. Foto: Pixabay

Consulta las alertas de la SRE antes de viajar

Debido a la volatilidad en el contexto sociopolítico de algunos países de medio oriente, como Yemen, Libia o Sudán, es recomendable que consultes si existe alguna alerta de viaje a esas u otras naciones en conflicto por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Si decides viajar, toma todas las precauciones necesarias.