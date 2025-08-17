Elecciones en Bolivia: candidatos de derecha Jorge “Tuto” y Rodrigo Paz van a segunda vuelta

Bolivia definió a los candidatos de preferencia en la jornada electoral de este domingo 17 de junio con el 92 por ciento de las actas computadas, se confirmó que en la delantera se encuentran Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, quienes se disputarán la Presidencia en la segunda vuelta de octubre.

Ambos candidatos tienen como línea política la derecha, Paz Pereira representando al Partido Demócrata Cristiano (PDC), mientras que el expresidente de Bolivia Tuto Quiroga, la Alianza Libre.

Paz, de 57 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), alcanza el 32,1% de los votos con el 92% de las actas electorales computadas, según el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral.

El senador de la ciudad de Tarija y aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) rompió todos los pronósticos. Ninguna encuesta anticipó su paso a segunda vuelta.

Paz se medirá el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas con Quiroga, de 65 años, quien obtuvo el 26,8% de los apoyos.

El senador, que nació en España y se crió en el exilio por la persecución que sufrieron sus padres durante las dictaduras militares, superó al gran favorito de los sondeos Samuel Doria Medina (19,85% de los votos).

Estas elecciones marcaron el fin de 20 años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Evo Morales y luego del presidente Luis Arce, quien entregará el poder en noviembre.

"Más allá del MAS, quiero felicitar al pueblo boliviano, porque ha dicho: 'quiero cambiar, y esta es una señal de cambio", señaló Paz ante cientos de simpatizantes que lo esperaban al ingreso de su sede de campaña en La Paz.

Los bolivianos votaron en medio de la peor crisis económica en décadas por cuenta de la escasez de dólares, de combustible y algunos productos básicos y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años.

Durante la administración de Arce, Bolivia, otrora rico productor de gas y con importantes recursos de litio por explotar, casi agotó sus reservas en divisas en los subsidios a los combustibles que llegan a los 11,3 millones de habitantes.

Alba Luz Arratia, de 18 años y a punto de ingresar a la universidad, sufragó confiada en el cambio. "Estamos en una situación muy difícil, pero sí tenemos esperanza de que todo salga bien", señaló tras votar por primera vez.

Más de 7,9 millones de bolivianos también votaron para renovar el Congreso de 166 miembros.