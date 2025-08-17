Buscan a Emmanuel, de 7 meses: su madre denunció su desaparición, pero la policía ve “inconsistencias” en su historia

Las autoridades de Yuicapa, en California, buscan a Emmanuel Haro, un bebé de 7 meses reportado como desaparecido el pasado 14 de agosto de 2025, un hecho que fue reportado por su madre, Rebecca Haro, quien solicitó ayuda con la búsqueda.

Según el relato de la mujer, el niño fue secuestrado tras un ataque en el estacionamiento de una tienda de Yuicapa. Sin embargo, las autoridades han señalado “inconsistencias” en la declaración de la madre, lo que ha generado especulaciones sobre lo sucedido.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:47 p.m., cuando Rebecca Haro, de 28 años, afirmó que estaba cambiando el pañal de su hijo en la parte trasera de su camioneta. Según su testimonio, escuchó a alguien decir “Hola” antes de ser atacada por la espalda, lo que la hizo perder el conocimiento. Al despertar, su hijo Emmanuel había desaparecido.

"Iba a buscar el pañal y alguien me dijo 'Hola', y no recuerdo nada desde entonces. Desperté aquí en el suelo y no vi a Emmanuel", dijo en una entrevista con un canal de televisión de California, con un moretón en el pómulo.

Autoridades iniciaron la búsqueda del menor

We appreciate the community’s patience as this investigation continues. Investigators are still searching for 7-month-old Emmanuel Haro, who was reportedly kidnapped Thursday in Yucaipa. He has not been located, and our investigators remain committed to finding him.



El bebé, descrito como de 61 centímetros de alto, 9.5 kilos de peso, con cabello y ojos castaños, bizco y vestido con un mameluco negro de la marca Nike, no ha sido localizado desde entonces.

“Quienquiera que se haya llevado a mi hijo, por favor, devuélvalo. Solo lo queremos de vuelta. No les haremos nada. Solo dennos a nuestro hijo. Cuídenlo, no le hagan daño, asegúrense de alimentarlo y cambiarlo”, dijo Jake, el padre del niño, en otra entrevista.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino respondió rápidamente al reporte, desplegando perros rastreadores en el lugar del supuesto secuestro. A pesar de los esfuerzos, no se encontraron pistas del niño ni de un posible sospechoso.

Oficina del sheriff advierte "inconsistencias" en la versión de los padres

Los padres del menor se negaron a continuar hablando con los detectives, según reportó la Oficina del Sheriff. Foto: Especial

El caso dio un giro el 16 de agosto, cuando el Departamento del Sheriff de San Bernardino emitió un comunicado indicando que, tras entrevistar a Rebecca y a su esposo, Jake Haro, encontraron “inconsistencias” en la versión de la madre.

Además, Rebecca se habría negado a continuar con la entrevista, lo que llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de un acto delictivo en la desaparición de Emmanuel; sin embargo, no se ha acusado formalmente a los padres.

“Los investigadores entrevistaron a varias personas, incluyendo a los padres de Emmanuel, Jake y Rebecca Haro. Durante dichas entrevistas, Rebecca se enfrentó a inconsistencias en su declaración inicial y se negó a continuar con la entrevista. En este punto de la investigación, los investigadores no pueden descartar un crimen en la desaparición de Emmanuel”, se lee en el comunicado.

Las especulaciones crecieron porque tanto Rebecca como Jake Haro hablaron de su hijo en tiempo pasado durante una entrevista. Las autoridades locales instaron al público a mantenerse alerta y reportar cualquier dato relevante al 911 o al número de la Oficina del Sheriff.