Terremoto de 5.8 sacude islas Célebes: hay 29 heridos

Al menos 29 personas resultaron heridas este domingo (horario local) después de que un sismo de magnitud 5.8 sacudiera la provincia de Poso, en las islas Célebes del archpiélago indonesio, sin que se haya anunciado una alerta de tsunami las autoridades locales.

Abdul Muhari, funcionario de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB, en indonesio), indicó que el temblor causó daños materiales y heridas a 29 personas, de las cuales 13 fueron canalizadas hacia un Hospital General para recibir tratos especializados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, detectó el movimiento telúrico a las 5:34 hora local (21.34 GMT del sábado) y situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro 15 kilómetros al norte de Poso.

Muchos de los heridos se encontraban en la iglesia Elim del pueblo de Masani, en la provincia de Poso, en el la parte central de las islas Célebes. Hasta el momento las autoridades han activado los protocolos de emergencia ante cualquier réplica en el perímetro indonesio.

Los terremotos en Indonesia son frecuentes, debido a que el país se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7 mil sismos, la mayoría de ellos moderados.