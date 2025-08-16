Motociclista muere en plena transmisión en vivo, era perseguido por la policía cuando chocó | VIDEO FUERTE

Un motociclista de tan solo 30 años de edad protagonizó una intensa persecución policiaca en las calles de Los Angeles, California, sin embargo, no contaba con que su vida terminaría tras sufrir un aparatoso choque frontal contra otro vehículo y lo que hizo viral a este caso es que el impactante siniestro fue transmitido completamente en vivo en la televisión estadounidense.
Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este aparatoso accidente ocurrió en enero de 2022, sin embargo, recientemente distintas páginas y portales de noticias retomaron el caso asegurando que el siniestro ocurrió recientemente, debido a ello te contaremos cuál es la información oficial que la Policía de Los Ángeles difundió en torno a este caso en su momento.
Así fue el mortal fin de una persecución transmitida en vivo
De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Policía de Los Angeles, California, un grupo de agentes encubiertos se encontraban realizando un operativo para detectar unidades robadas y tras identificar una motocicleta con reporte de robo le indicaron al conductor que detuviera su marcha, sin embargo, este se negó y comenzó una persecución, la cual, inició en el condado de Pomona y se extendió hasta Orange, por lo que se originó un importante despliegue policial.
Debido al intenso movimiento policiaco, un helicóptero de la cadena del canal CBS News se encargó de documentar la persecución y durante uno de sus programas en vivo reportó lo que estaba sucediendo y durante la transmisión se pudo apreciar la conducción imprudente del motociclista, quien se encontraba circulando a velocidades superiores a las 100 millas por hora, es decir, más de 160 kilómetros por hora, no obstante, en la intersección de Roscoe Blvd y Fallbrook Avenue protagonizó un aparatoso choque frontal contra una camioneta, por lo que el biker salió volando y tras el impacto perdió la vida de forma instantánea.
Las autoridades de Los Angeles señalaron que en este aparatoso accidente también resultaron con heridas menores las dos personas que viajaban en la camioneta con la que chocó el motociclista que falleció, quién fue identificado como Rubén Contreras Jr de tan solo 30 años, sin embargo, no se ofrecieron más detalles sobre su actividad delictiva.
Como se dijo antes, recientemente el video de este aparatoso accidente fue retomado por distintos portales de información por lo que el caso nuevamente tomó relevancia, además, se originaron todo tipo de reacciones al respecto y se puso a discusión el tema de hacer mucho más estrictas las regulaciones para motociclistas.